Edanur'un ölümü sonrası Bakan Yerlikaya'dan uyarı! "Direksiyon başına geçmeye cesaret edemesinler..."

Edanur’un ölümü sonrası Bakan Yerlikaya'dan uyarı! "Direksiyon başına geçmeye cesaret edemesinler..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bartın’da alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Edanur Tatlıoğlu için Bakan Yerlikaya’dan taziye mesajı geldi. Yerlikaya "Biz hiçbir canımızı yolda bulmadık ki, yolda kaybedelim. İşte böylesine acıların yaşanmaması için ülkemizde trafik kültürünü oluşturmamız gerekiyor. Cezalar caydırıcı olmalı ki, hiç kimse alkollü bir şekilde direksiyon başına geçmeye, yolda makas atmaya, kırmızı ışığı yok saymaya cesaret edemesin" ifadelerini kullandı.

Bartın’da alkollü sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Edanur Tatlıoğlu için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Her genç kızımız gibi onun da hayalleri, geleceğe dair umutları vardı. İnsanlara şifa dağıtmak, hayatlarına dokunmak istiyordu… Ama bir trafik kazasıyla aramızdan ayrıldı…" ifadelerini kullandı.

"CESARET EDEMESİNLER..."

Yerlikaya, alkollü sürücülerin neden olduğu kazalara dikkat çekerek trafik kültürünün önemine vurgu yaptı:

"İşte böylesine acıların yaşanmaması için ülkemizde trafik kültürünü oluşturmamız gerekiyor. Cezalar caydırıcı olmalı ki, hiç kimse alkollü bir şekilde direksiyon başına geçmeye cesaret edemesin"

Edanur’un ölümü sonrası Bakan Yerlikaya'dan uyarı!

"HİÇBİRİMİZ CANIMIZI YOLDA BULMADIK"

Bakan Yerlikaya mesajının sonunda,"Biz, hiçbir canımızı yolda bulmadık ki, yolda kaybedelim…" diyerek Edanur Tatlıoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

Edanur Tatlıoğlu, Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisiydi. 23 yaşındaki genç kız, sabah saatlerinde servis aracını beklerken alkollü sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

