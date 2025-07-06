Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > İsmi başına dert oldu! Ali Yerlikaya’dan olay çıkaran paylaşım: Sosyal medyada ayağa kalktı

İsmi başına dert oldu! Ali Yerlikaya’dan olay çıkaran paylaşım: Sosyal medyada ayağa kalktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Ketenpere’ filmiyle rolüyle hafızalarda yer edinen oyuncu Ali Yerlikaya, katıldığı programda İçişleri Bakanı ile olan isim benzerliği yüzünden uyarı aldığını açıkladı.

“Kolpaçino 3. Devre” ve “Ketenpere” gibi yapımlarda rol alan oyuncu Ali Yerlikaya, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Ali Yerlikaya
Ali Yerlikaya

Ünlü oyuncu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile isim benzerliği nedeniyle zaman zaman ilginç durumlarla karşılaştığını söyledi.

İsmi başına dert oldu! Ali Yerlikaya’dan olay çıkaran paylaşım: Sosyal medyada ayağa kalktı - 2. Resim

"BENİ İÇİŞLERİ BAKANIMIZ ALİ YERLİKAYA İLE KARIŞTIRIYORLAR"

‘Biz Bize’ programında konuşan Yerlikaya, şunları anlattı:

“Beni, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile karıştırıyorlar. Halbuki hiçbir bağımız yok. Özellikle kış aylarında kar yağdığında çocuklar sosyal medyadan bana ‘Okullar tatil olacak mı?’ diye mesaj atıyorlardı. Ben de espri olsun diye ‘Tamam, yarın tatil’ yazdım. Ama sonra Bakanımız Ali Yerlikaya’nın basın müşaviri beni aradı. ‘Bakanımızın selamı var. Kendisi adına karar vermeyin’ denildi. Biz bunun ciddiye alınacağını düşünmemiştim. Ama bir gün çocukları okula göndermedim oldu herhalde! Hemen mesajı sildim ve açıklama yaptım.”

İsmi başına dert oldu! Ali Yerlikaya’dan olay çıkaran paylaşım: Sosyal medyada ayağa kalktı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İran’da siber saldırı: İnternet kesildi! DDoS saldırıları ülkeyi felç ettiAli Koç'un öve öve bitiremediği isimden sürpriz karar! İstifasını kulübe sundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oyuncu Julian McMahon’dan acı haber! 56 yaşında hayatını kaybetti - MagazinÜnlü isimden acı haber! Hayatını kaybettiBursa konserinde talihsiz kaza! Bayhan şarkı söylerken yere düştü - MagazinÜnlü şarkıcının talihsiz anları! Hiç bozuntuya vermediAynı filmde oynamışlardı! Tamer Karadağlı'dan Michael Madsen'e veda - MagazinAynı filmde oynamışlardı! Karadağlı'dan ünlü oyuncuya vedaTolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin tanışma hikayesi! Dikkat çeken Acun Ilıcalı itirafı - MagazinÜnlü çiftin tanışma hikayesi! Acun itirafı gündem olduTRT’nin ilk spikerlerinden Özcan Atamert hayatını kaybetti! - MagazinTRT’nin ünlü spikeri hayatını kaybetti!Reytinglerde beklentiyi karşılayamadı! NOW TV fişini çekti, final yapıyor - MagazinNOW TV fişini çekti, final yapıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...