İsmi başına dert oldu! Ali Yerlikaya’dan olay çıkaran paylaşım: Sosyal medyada ayağa kalktı

“Kolpaçino 3. Devre” ve “Ketenpere” gibi yapımlarda rol alan oyuncu Ali Yerlikaya, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Ünlü oyuncu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile isim benzerliği nedeniyle zaman zaman ilginç durumlarla karşılaştığını söyledi.

‘Biz Bize’ programında konuşan Yerlikaya, şunları anlattı:

“Beni, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile karıştırıyorlar. Halbuki hiçbir bağımız yok. Özellikle kış aylarında kar yağdığında çocuklar sosyal medyadan bana ‘Okullar tatil olacak mı?’ diye mesaj atıyorlardı. Ben de espri olsun diye ‘Tamam, yarın tatil’ yazdım. Ama sonra Bakanımız Ali Yerlikaya’nın basın müşaviri beni aradı. ‘Bakanımızın selamı var. Kendisi adına karar vermeyin’ denildi. Biz bunun ciddiye alınacağını düşünmemiştim. Ama bir gün çocukları okula göndermedim oldu herhalde! Hemen mesajı sildim ve açıklama yaptım.”