Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'dan Oslo'ya suç örgütü operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 2 elebaşı yakalandı

İstanbul merkezli 6 il ile Norveç'in başkenti Oslo'da 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, İsveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ve Norveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Y.K'nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalandı. 1 ton 540 kilogram uyuşturucu madde yurt dışında ortak çalışmayla yakalanırken; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını İ.A.Ç, Y.K. ve A.P'nin yaptığı 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç'in başkenti Oslo'da ortak operasyonlar düzenlediklerini belirtti.

20 ZANLI YAKALANDI

İsveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ve Norveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Y.K'nin de arasında olduğu 20 zanlı yakalandı.

"1 TON 540 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız, MASAK Başkanlığımız, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ile İsveç ve Norveç emniyet birimlerinin destekleriyle suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde ithal etme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu ortak operasyonlar düzenledik. 3 ayrı organize suç örgütüne ait 1 ton 540 kilogram uyuşturucu madde yurt dışında ortak çalışma ile yakalandı. MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait 53 taşınmaz, 27 araç, 15 şirket ve şirket ortaklığı tespit edilerek yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu."

Bakan Yerlikaya, milletin huzur ve güvenliği için organize suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.