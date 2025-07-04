6 ilde 40 tutuklama! "Joker" operasyonu nefes kesti

Gaziantep merkezli 6 ilde düzenlenen "joker" operasyonunda, başkalarının yerine ehliyet sınavına girenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 48 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40’ı tutuklanırken, 8’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gaziantep merkezli yapılan operasyonlarda, toplam 6 ilde "joker" operasyonu gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2019-2025 yıllarında kentte yapılan motorlu taşıt sürücü belgesi sınavlarına, ehliyet sahibi olmak isteyen kursiyerlerin yerine "joker" olarak giren ve aracılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı

GENİŞ ÇAPLI OPERASYONDA 40 TUTUKLAMA

Gaziantep merkezli 6 ilde, bu suçları işleyenlere yönelik 1 Temmuz'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. 8 zanlının ise çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramada, tabanca, kopya çekme düzeneği, başkasına ait 3 sınav giriş belgesi, başkasına ait 2 kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 48 zanlıdan 40'ı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.