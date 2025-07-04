Spotify hakkında soruşturma başlatıldı! Peygamber Efendimize müzikle hakaret edilmişti
Rekabet Kurumu, dijital müzik platformu Spotify hakkında, müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkileyebileceği iddialarıyla inceleme başlattı.
Dijital müzik sektörü son yıllarda hızla büyürken, Spotify dünya genelinde en etkili platformlardan biri haline geldi. Ancak son dönemde şirketin Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili artan şikayetler, Rekabet Kurumu’nu harekete geçirdi.
REKABET KURUMU, SPOTIFY HAKKINDA HAREKETE GEÇTİ
Kurul, Spotify’ın sektördeki konumunu rakiplerini zorlayacak şekilde kullanıp kullanmadığını ve içerik üreticilerine adil davranıp davranmadığını araştıracak. Özellikle bazı sanatçıların platformda daha fazla öne çıkarılması ve bunun telif dağılımına yansıyan etkileri inceleme kapsamında olacak. Ayrıca, şirketin uygulamalarının sektördeki rekabeti zedeleyip zedelemediği değerlendirilecek.
Spotify’ın söz konusu politikalarının, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olup olmadığı da yapılacak analizlerin merkezinde yer alıyor.
PEYGAMBER EFENDİMİZE HAKARET EDİLMİŞTİ
Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'i hedef alan içerikler Spotify'da yer aldı.
Halkın dini inançlarıyla dalga geçerek kin ve düşmanlığa tahrik edip aşağılayan içeriklerin Spotify tarafından kaldırılmadığı ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, bu konuda yapılan çalışmaları paylaşarak gözler önüne serdi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, uzun süredir #Spotify platformunda yayımlanan içerikleri yakından takip ediyor; hem kamuoyunun hem de sanat dünyamızın hassasiyetlerini gözeterek ve gerekli uyarıları kurumlarımız aracılığıyla muhatabına ileterek süreci yürütüyoruz.
Ancak görüyoruz ki Spotify, daha önce yaptığımız tüm uyarılara rağmen gereken adımları atmamakta ısrarcıdır. Dini ve milli değerlerimizi hedef alan, toplumumuzun inançlarına hakaret eden içerikler hiçbir şekilde düzeltilmemiş; sanatçılarımıza karşı yapılan ayrımcılık ve hak ihlalleri ise görmezden gelinmiştir.
Bununla birlikte platformda "playlist" adı altında;
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (sallallahü aleyhi vesellem) yönelik dini hassasiyetlerimizi hiçe sayan, insanımızın inançlarına, kutsallarına ve manevi dünyasına yönelik kasıtlı ve kesinlikle kabul edilemez içerikler ile,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’yi hedef alan, milletimizin kültürel ve ahlaki değerleriyle bağdaşmayan, toplumumuzun birlik ve beraberliğine yönelik sinsi ve provokatif, ahlak dışı içerikler tespit edilmiştir.
Toplumumuzun hassasiyetlerini yok sayan bu sorumsuzluk ve denetimsizlik artık hukuki bir mesele haline gelmiştir. Bu nedenle şahsen, adli sürecin başlatılması gerektiğini düşünüyor ve yetkili kurumlarımızı göreve davet ediyorum.
Sürecin bizzat takipçisi olacağımı ve hiçbir ihlalin cezasız kalmaması için gereken her adımın atılacağını belirtmek isterim.
Türkiye'nin toplumsal ve manevi değerlerini, kültürel mirasını ve sanatçı haklarını hedef alan her türlü tutuma karşı yasal çerçevede mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.
Eşsiz ülkemizin dini ve milli değerlerine, kültürüne, inancına, toplumsal kimliğine, sanatçısına ve müziğine sahip çıkmaya devam edeceğiz.