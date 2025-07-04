Spotify hakkında soruşturma başlatıldı! Peygamber Efendimize müzikle hakaret edilmişti

Rekabet Kurumu, dijital müzik platformu Spotify hakkında, müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkileyebileceği iddialarıyla inceleme başlattı.

Dijital müzik sektörü son yıllarda hızla büyürken, Spotify dünya genelinde en etkili platformlardan biri haline geldi. Ancak son dönemde şirketin Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili artan şikayetler, Rekabet Kurumu’nu harekete geçirdi.

REKABET KURUMU, SPOTIFY HAKKINDA HAREKETE GEÇTİ

Kurul, Spotify’ın sektördeki konumunu rakiplerini zorlayacak şekilde kullanıp kullanmadığını ve içerik üreticilerine adil davranıp davranmadığını araştıracak. Özellikle bazı sanatçıların platformda daha fazla öne çıkarılması ve bunun telif dağılımına yansıyan etkileri inceleme kapsamında olacak. Ayrıca, şirketin uygulamalarının sektördeki rekabeti zedeleyip zedelemediği değerlendirilecek.

Spotify’ın söz konusu politikalarının, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olup olmadığı da yapılacak analizlerin merkezinde yer alıyor.

PEYGAMBER EFENDİMİZE HAKARET EDİLMİŞTİ

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'i hedef alan içerikler Spotify'da yer aldı.

Halkın dini inançlarıyla dalga geçerek kin ve düşmanlığa tahrik edip aşağılayan içeriklerin Spotify tarafından kaldırılmadığı ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, bu konuda yapılan çalışmaları paylaşarak gözler önüne serdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: