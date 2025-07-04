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Peygamber Efendimize müzikle hakaret! Spotify'daki çirkin içerikleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaya çıkardı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spotify, Hakaret, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Peygamber Efendimiz, Cumhurbaşkanı, Propaganda, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'i hedef alan içerikler Spotify'da yer aldı. Halkın dini inançlarıyla dalga geçerek kin ve düşmanlığa tahrik edip aşağılayan içeriklerin Spotify tarafından kaldırılmadığı ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, bu konuda yapılan çalışmaları paylaşarak gözler önüne serdi.

Leman Dergisi'nin Peygamber efendimizi hedef alan karikatürü sonrasında dijital mecralarda büyük bir farkındalık oluştu.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye çalışanların yuvalandığı mecralardan birinin de Spotify olduğu ortaya çıktı. 

Müzik listeleri üzerinden yürütülen propaganda çalışmalarını takip eden Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spotify'ın gerekli müdahalede bulunmadığını ifade etti. 

TÜM UYARILARA RAĞMEN GEREKEN ADIMLARI ATMAMAKTA ISRARCI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, uzun süredir #Spotify platformunda yayımlanan içerikleri yakından takip ediyor; hem kamuoyunun hem de sanat dünyamızın hassasiyetlerini gözeterek ve gerekli uyarıları kurumlarımız aracılığıyla muhatabına ileterek süreci yürütüyoruz.

Ancak görüyoruz ki Spotify, daha önce yaptığımız tüm uyarılara rağmen gereken adımları atmamakta ısrarcıdır. Dini ve milli değerlerimizi hedef alan, toplumumuzun inançlarına hakaret eden içerikler hiçbir şekilde düzeltilmemiş; sanatçılarımıza karşı yapılan ayrımcılık ve hak ihlalleri ise görmezden gelinmiştir.

SPOTİFY'DA PEYGAMBER EFENDİMİZ HAZRETİ MUHAMMED'E HAKARET

Bununla birlikte platformda "playlist" adı altında;

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (sallallahü aleyhi vesellem) yönelik dini hassasiyetlerimizi hiçe sayan, insanımızın inançlarına, kutsallarına ve manevi dünyasına yönelik kasıtlı ve kesinlikle kabul edilemez içerikler ile,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’yi hedef alan, milletimizin kültürel ve ahlaki değerleriyle bağdaşmayan, toplumumuzun birlik ve beraberliğine yönelik sinsi ve provokatif, ahlak dışı içerikler tespit edilmiştir. 

"YETKİLİ KURUMLARIMIZI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Toplumumuzun hassasiyetlerini yok sayan bu sorumsuzluk ve denetimsizlik artık hukuki bir mesele haline gelmiştir. Bu nedenle şahsen, adli sürecin başlatılması gerektiğini düşünüyor ve yetkili kurumlarımızı göreve davet ediyorum.

Sürecin bizzat takipçisi olacağımı ve hiçbir ihlalin cezasız kalmaması için gereken her adımın atılacağını belirtmek isterim.

Türkiye'nin toplumsal ve manevi değerlerini, kültürel mirasını ve sanatçı haklarını hedef alan her türlü tutuma karşı yasal çerçevede mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Eşsiz ülkemizin dini ve milli değerlerine, kültürüne, inancına, toplumsal kimliğine, sanatçısına ve müziğine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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