Hakimlik kararında çarpıcı ifadeler! Leman skandalı büyüyor: Toplumsal barışı tehdit eder

Leman Dergisi'nde yer alan Hazreti Muhammed'in karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı. Olayla ilgili hakimlik kararının detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Leman dergisinin 26 Haziran tarihinde Hazreti Muhammed Efendimiz ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, eser sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

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KIŞKIRTICI TUTUM VE DAVRANIŞLAR SERGİLEMEYE YÖNELİK İFADELER VE GÖRSELLER

4 şüphelinin tutuklanmasına ilişkin Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının detaylarına ulaşıldı.

Hakimlik kararında, söz konusu karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ile görseller içerdiğini, halkın bir kesiminin diğer kesim aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, tahrik edilen kişiler nazarında endişe oluşturacak şekilde etki oluşturularak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.

Öte yandan kararda, şüpheli Pehlevan'ın 2019 ve 2024'de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlarda bulunduğunun tespit edildiği de kaydedildi.