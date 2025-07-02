Skandal karikatür soruşturmasında 4 Leman çalışanı tutuklandı

Leman Dergisi'nde yer alan Hazreti Muhammed'in karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin resen başlatılan soruşturma sürüyor.

DÖRDÜ DE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanması talep edilen Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafikeri Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlivan ve müessese müdürü Ali Yavuz tutuklandı.

SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Öte yandan Sevk yazısında, Leman dergisinin dördüncü sayfasında yer alan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturduğu ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yazıda, şüphelilerin üzerlerine atılı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunun oluşabilmesi için, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edilmesi ve bu tahrik nedeniyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması unsurunun gerçekleşmesi gerektiği belirtildi.

"KARİKATÜR, KIŞKIRTICI TUTUM İÇERİYOR"

Sevk yazısında, "Somut olayda, Leman dergisinin 26 Haziran'da yayımlanan nüshasının dördüncü sayfasında, İslam dini peygamberi olması nedeniyle halkın bir kesiminin benimsediği dini değer kapsamında değerlendirilmesi gereken Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'nın tasvir edilerek, bir şehrin üzerine bombalar düştüğü anın betimlendiği, bu sırada tasvir edilen Hazreti Muhammed'in 'Selamün Aleyküm, ben Muhammed', Hazreti Musa'nın ise 'Aleyhem Salom, ben de Musa' şeklinde sözler söylediğinin karikatürize edildiği, bu suretle şehrin bombalanmasından Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'nın sorumlu tutulduğu" ifadelerine yer verildi.

Sevk yazısında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 Temmuz'da düzenlenen araştırma raporuna göre karikatürün sahibi şüpheli Doğan Pehlevan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler olduğu, şüphelinin ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği ifade edildi.