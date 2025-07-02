Cumhurbaşkanı Erdoğan, skandal karikatürü savunan Özel'e acımadı: Göz doktoruna görün!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peygamber Efendimize dil uzatan skandal karikatürü savunan Özgür Özel'e tepki gösterdi. Erdoğan, "Milyonların gördüğü rezilliği sen göremiyorsan sorunu başkasında değil kendinde ara... Özgür git bir göz doktoruna görün!" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Filistin'in, Gazze'nin kadınlarını sizler adına selamlıyorum. O kadınlar ki beyaz kefenlere sardıkları ciğerparelerinin ardından gözyaşlarını sessizce içlerine akıtıyor. Zorlamalara rağmen işgalcilere rağmen boyun eğmiyorlar. Tam 1 asırdır fedakarlığın, direnişin, özgürlük mücadelesinin destanını yazıyor. Sarsılmaz bir imanla, yıkılmaz bir iradeyle mücadele bayrağını yere düşürmeyen Gazze'nin kadınlarına dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz.

"HEDEF BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'DİR"

Birçok kez ifade ettiğim gerçeği yeniden hatırlatıyorum. Biz milletin sinesinden doğan alnı ak, başı dik, kalbi ülkeye hizmet aşkıyla dolu bir siyasi hareketiz. Gök kubbede hoş bir sada bırakmanın peşindeyiz. Yok sayılanların davasıyız... Bu kutlu dava mücadeleyi hikmetle harmanlayan hasbi ve harbi gönüllerin davasıdır. Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'dir. Misyonumuz Türkiye Yüzyılının inşasıdır. Pusulamız bizi biz yapan kadim değerlerimizdir. Rehberimiz, milletimizin muazzez iradesidir. Güç ve ilham kaynağımız ise siyasi parti, köken, inanç fark etmeksizin tüm fertleriyle 86 milyonun tamamıdır. Biz buyuz... Bunun için çalışıyoruz.

"LİDERLİK, DAĞIN ARKASINDAKİLERİ DE GÖRMEKTİR"

Erdemliler hareketi dedik, yola böyle çıktı. Her bir ferdimizin de bu şuurla çalışmasını bekliyoruz. Liderlik önünü görmek değil, dağın arkasında neler bulunduğunu öngörebilmektir. Ülkemizin son 23 yıldaki en büyük avantajı AK Parti gibi liyakatli, hakkaniyetli kadrolara sahip olmasıdır.

"TÜRKİYE'YE EN BAŞARILI YILLARINI YAŞATTIK"

AK Parti olarak eserlerimizle, projelerimizle Türkiye'ye tarihinin en başarılı yıllarını yaşattık. Vatan topraklarının her bir karışına mührümüzü vurduk. Adımızı şanla şerefle milletin gönlüne yazdırdı. Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinden savunma sanayii atılımlarına, eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinden pek çok konuya kadar Türkiye'yi çok yüksek bir seviyeye çıkardık. Yasakları kaldırdık, vesayet odaklarını dağıttık.

"HER SEFERİNDE MİLLETİN ÇELİKTEN İRADESİNE TOSLADILAR"

Elbette bu mücadele kolay olmadı. Dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Önümüzü kesmek için her yolu denediler. Bildirilerle bizi sindirmeye kalktılar, sokak terörüyle bize diz çöktürmek istediler. FETÖ gibi ihanet çeteleriyle önce 17-25 Aralık'ta sonra 15 Temmuz'da üstümüze geldiler. Hiçbirinde de muvaffak olamadılar. Milletin çelikten iradesini ve bu kadroların cesur duruşuna tosladılar.

Baskılara boyun eğmedik, tehditlere prim vermedik. Dik durduk, ama hiçbir zaman diklenmedik... Milli iradeyi bu ülkede egemen kılmak için ter döktük, emek verdik, mücadele ettik. 2 günü eşit olan ziyandadır bilinciyle her anımızı milletimize hizmet yolunda geçirmeye gayret ettik.

Her türlü çelmeye rağmen ülkemiz için tarihi kazanımlar elde ettik. Bu başarılardaki en büyük pay hiç şüphesiz kadınların oldu... AK Partimizi hanım kardeşlerimizle birlikte kurmuştuk. Bu ülkenin kadınlarını başkalarının aksine asla dolgu malzemesi olarak görmedik. Hayatın her alanında kadınların aktif şekilde bir rol almasını güçlü bir şekilde varolmasını sağladık.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Ekonomide, ticarette, diğer alanlarda Türkiye'yi daha iyi seviyelere taşıyacak tüm çalışmaları sürdüreceğiz. Milletimizin itibarını korumakta zafiyet göstermeyeceğiz. Bu kadro kendi ülkesini süklüm püklüm yabancılara şikayet eden bir kadro değildir.

Özgür neredeydi... Almanya'da. Ne yapmaya gitti? AK Parti'yi şikayet etmeye... Bizim böyle bir derdimiz yok. İstiklal Marşı'nda ne diyor... Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım...

TBMM'NİN AÇILIŞ SÜRECİNİ ANLATTI

Biz işte böyleyiz, bu ruhu taşıyoruz. Şunu da üzülerek söylüyorum, Kuvayi Milliyeciyiz deyip batıya hoş görünmek için şekilden şekle girenle bizim özgüvenimizi anlayamaz. Bakın onlar şu önemli telgrafın ne manaya geldiğini anlayamaz; Bilhassa güncel tartışmalara ışık tutması için TBMM'nin nasıl açıldığını, bu ülkenin hangi temeller üzerinden inşa edildiğini bilmeyenlere bunu bir kez daha hatırlamakta fayda görüyorum.

'Nisan'ın 23. günü cuma namazını müteakaip Ankara'da TBMM açılacaktır. Açılış gününü cumaya denk getirerek bu mübarek günün bereketinden istifade edilecektir. Açılıştan önce cuma namazı kılınarak feyz alınacaktır...'

ÖZEL'E KARİKATÜR TEPKİSİ: BU KÜSTAHLIĞI NASIL SAVUNURSUN?

Özel'e sözde karikatür üzerinden peygamberimize laf edenlere sahip çıkmadan evvel bu telgrafı okumasını tavsiye ediyorum. Dün çıkmış ahlaksızlığı savunuyor. Akla ziyan sözler söylüyor. 40 dereden su getiriyor. CHP genel başkanına sadece şunu söylüyorum, milyonların gördüğü rezilliği sen göremiyorsan sorunu başkasında değil kendinde ara... Özgür git bir göz doktoruna görün! Hadi hırsızlıkları, yolsuzlukları diyet borcundan dolayı savunuyorsun, peki bu küstahlığı ne için savunuyorsun? O saçma sapan cümleleri kurarken hiç mi yüzün kızarmadı? Kendini rezil rüsva ederken hiç mi ben ne yapıyorum diye sormuyorsun?

Sen ne zaman ana muhalefet partisinin genel başkanı gibi davranmayı öğreneceksin? Bu akıl tutulmasının sebebi belli. Maalesef bu zat siyasete milletin baktığı yerden bakmıyor. CHP'nin çok ciddi bir siyasi kıble sorunu var! CHP milletten kopuk marjinallerin, yüzü maskeli provokatörlerinin de oyuncağı haline gelmiştir. CHP tek başına kara alma ehliyeti olmayan bir şahsın elinde giderek marjinalleşmekte.

Ana muhalefet partisi şu an yönetilmiyor, dümeni kırılmış gemi misali sürükleniyor. Özgür Özel'in girdiği yol çıkmaz sokaktır."