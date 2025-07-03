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Karikatürün hedefi Terörsüz Türkiye! Sözde mizah dergisi Leman'ı maşa yaptılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Karikatürün hedefi Terörsüz Türkiye! Sözde mizah dergisi Leman&#039;ı maşa yaptılar
Teknoloji, Siyaset, Provokasyon, Karikatür, Leman, Terör, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Leman dergisinin skandal karikatürün zamanlamasına dikkat çeken Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, olaydaki provokasyonun çok açık ve net bir biçimde ortada durduğunu söyledi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Dinî değerleri alenen aşağılayıcı karikatürle sokak eylemlerinin yeniden ateşlenmek istendiğine dikkat çeken Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, şunları kaydetti: Olay direk provokasyon kokuyor. Kasıtlı ve bilinci olarak sokak eylemleri başlatılmak üzere planlı bir saldırı. Bu bir kişinin şahsi fikri, görüşü değil. Oldukça organize bir iş. Üstelik bu organize işin kuyruğunun dışarıda olduğu da çok net. Bu karikatürün zamanı seçildi ve bilinçli olarak yayımlandı. İnsanları yeniden sokağa dökmek istiyorlar. Denk getirildiği zamana dikkat etmek lazım. Madımak benzeri bir olay yaşatılmak istendi. Bunun planlayıcıları, organizatörleri sadece karikatürü çizdirmekle kalmıyor sonrasını da hesaplıyor. Karikatürün yayınlanmasının ardından kalabalığın içinde yer alan provokatör ajanlar var. O esnada sosyal medyadan trollerin ne mesajlar vereceğine kadar ince düşünülmüş, detayları belirlenmiş, detayları tek tek hesaplanmış. Ancak halkımız ve devlet bu tuzağa düşmedi, hızlı refleks gösterdi.

Başbuğ, terörle mücadelede gelinen noktanın ve Terörsüz Türkiye sürecinin emperyalist güçleri, ABD’yi, AB’yi ve İsrail’i rahatsız ettiğini ifade ederek “Bugüne kadar oynayacakları her türlü oyunu oynadılar. Yeni sürecin başlamasıyla birlikte ellerinde oynayacakları kart kalmadı. Kaybetmemek ve süreci bozmak için her türlü çılgınlığı yapıyorlar. Örgütleri sokaklara dökmek ve oluşacak kıvılcımı ateşlemek istiyorlar” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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