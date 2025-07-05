7 ilde dev operasyon! Organize suç örgütüne baskın: Çok sayıda tutuklama var

Kaynak: Anadolu Ajansı 5 Temmuz 2025 10:31 - Güncelleme: 5 Temmuz 2025 10:37 - Güncelleme:

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Adana merkezli Hakkari, Hatay, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin'de 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 2 Temmuz'da gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Elebaşılığını Ş.I.'nın yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 7 ilde 2 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda; 825 kilogram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirilmiş, organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalanmıştı. Gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç örgütünün yurt dışında yaşayan elebaşı Ş.I'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. BAKAN YERLİKAYA DUYURMUŞTU İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 825 kilogram eroin ele geçirmesiyle ilgili, Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüphelinin yakalandığını bildirmişti. İlgili Haber 6 ilde 40 tutuklama! "Joker" operasyonu nefes kesti

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş