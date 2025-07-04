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Orman yangınına sebep olana af yok! Bakan Yerlikaya duyurdu: 44 kişi gözaltında 10'u tutuklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orman yangınına sebep olana af yok! Bakan Yerlikaya duyurdu: 44 kişi gözaltında 10&#039;u tutuklandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Haziran'dan bu yana 12 ilde meydana gelen 65 orman yangınına sebep olduğu düşünülen 44 kişinin gözaltına alındığını 10 kişinin ise tutuklandığını açıkladı.

Türkiye'nin ciğerleri 26 Haziran'dan bu yana ormanlık alanlarda yükselen alevlerle cayır cayır yandı. Yüksek sıcaklıkların yanı sıra ihmaller zincirlerinin yangınlara yol açması, ekiplerin işini daha da güçleştiriyor. 

İzmir, Sakarya, Manisa, Balıkesir, Mersin, Kütahya, Bursa, Uşak, Kahramanmaraş, Eskişehir, İstanbul ve Kırklareli'nde orman yangınlarına sebep olan 44 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun tutuklanarak ceza evine gönderildiğini açıkladı.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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