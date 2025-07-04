İstanbul'un göbeğinde korkutan yangını! 5. Levent'te otluk alanda alevler yükseldi
İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen yangınlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul 5. Levent bölgesinde otluk alanda yangın çıktı.
Türkiye, kavuran sıcaklıkların neden olduğu yangınlarla mücadelesini sürdürüyor. Özellikle İzmir'de yükselen alevler Türkiye'nin ciğerlerini dağladı. İzmir'in ardından İstanbul'da da alevler yükseldi.
5. LEVENTTE OTLUK ALANDA YANGIN
Silivri'de dün çıkan yangının ardından bugün Eyüpsultan ilçesinin 5. Levent Mahallesi'nde bulunan otluk alanda alevler yükseldi.
Akşam saatlerinde çıkan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından 112 ekiplerine ihbar edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.
İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.