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İstanbul'un göbeğinde korkutan yangını! 5. Levent'te otluk alanda alevler yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen yangınlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul 5. Levent bölgesinde otluk alanda yangın çıktı.

Türkiye, kavuran sıcaklıkların neden olduğu yangınlarla mücadelesini sürdürüyor. Özellikle İzmir'de yükselen alevler Türkiye'nin ciğerlerini dağladı. İzmir'in ardından İstanbul'da da alevler yükseldi.

5. LEVENTTE OTLUK ALANDA YANGIN

Silivri'de dün çıkan yangının ardından bugün Eyüpsultan ilçesinin 5. Levent Mahallesi'nde bulunan otluk alanda alevler yükseldi. 

Akşam saatlerinde çıkan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından 112 ekiplerine ihbar edildi.

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangını! 5. Levent'te otluk alanda alevler yükseldi - 1. Resim

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.

İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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