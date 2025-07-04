İstanbul'un göbeğinde korkutan yangını! 5. Levent'te otluk alanda alevler yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı 4 Temmuz 2025 19:45 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 20:05 - Güncelleme:

İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen yangınlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul 5. Levent bölgesinde otluk alanda yangın çıktı.

Türkiye, kavuran sıcaklıkların neden olduğu yangınlarla mücadelesini sürdürüyor. Özellikle İzmir'de yükselen alevler Türkiye'nin ciğerlerini dağladı. İzmir'in ardından İstanbul'da da alevler yükseldi. İlgili Haber Muğla Büyükşehir Belediyesi yangınlara karşı teyakkuza geçti: Büro görevlileri dahil tüm izinler iptal edildi! 5. LEVENTTE OTLUK ALANDA YANGIN Silivri'de dün çıkan yangının ardından bugün Eyüpsultan ilçesinin 5. Levent Mahallesi'nde bulunan otluk alanda alevler yükseldi. Akşam saatlerinde çıkan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından 112 ekiplerine ihbar edildi. İlgili Haber Türkiye'de en çok yangın çıkan iller hangileri, orman yangınları neden çıkıyor? YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Baki Sancak