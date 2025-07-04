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Kıvılcımlar kaçak inşaattan sıçradı! Buca'yı cehenneme çeviren yangın işte böyle çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’in Buca ilçesinde başlayarak Gaziemir ile Menderes ilçelerine yayılan ve kontrol altına alınamayan orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı. Kaçak bir inşaatta yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan yangında, demir kesim sırasında çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu, alevlerin hızla yayıldığı anlar saniye saniye yer aldı.

Türkiye'nin ciğerleri alev alev yanıyor! Yüksek sıcaklıkların yanı sıra ihmaller zincirlerinin yangınlara yol açması, ekiplerin işini daha da güçleştiriyor. İzmir'in Buca ilçesi günlerdir kaçak inşaatta yapılan kaynak sonucu çıkan yangınla boğuşuyor. Yangının çıkış anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

KAÇAK İNŞAATTAN OTLUK ALANA YAYILDI

Dün öğle saatlerinde Buca Zafer Mahallesi’nde Y.Ö.’ye ait ruhsatsız bir inşaatta yapılan demir kesim ve kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar önce çevredeki otluk alanı, ardından da yakındaki ormanlık alanı tutuşturdu.

Kıvılcımlar kaçak inşaattan sıçradı! Buca'yı cehenneme çeviren yangın işte böyle çıktı - 1. Resim

RÜZGARLA BÜYÜYEN ALEVLER HALA SÖNDÜRÜLEMEDİ

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ormanlık alanların zarar gördüğü yangın, Buca, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde etkili olurken, söndürme çalışmaları hala sürüyor.

Kıvılcımlar kaçak inşaattan sıçradı! Buca'yı cehenneme çeviren yangın işte böyle çıktı - 2. Resim

İŞTE YANGININ BAŞLAMA ANI

Yangına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kıvılcımların kuru otlara sıçradığı, ardından otların tutuştuğu ve alevlerin birkaç dakika içinde ormanlık alana yayıldığı net şekilde görüldü. Görüntülerin kamuoyuna yansımasıyla olay yeniden gündeme geldi.

Kıvılcımlar kaçak inşaattan sıçradı! Buca'yı cehenneme çeviren yangın işte böyle çıktı - 3. Resim

5 KİŞİ GÖZALTINDA, 2'Sİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEDE

Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kaçak yapı sahibi Y.Ö. ile inşaatta çalışan N.T., S.Ö., Y.K. ve suça sürüklenen çocuk B.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Ö. ve N.T. tutuklama talebiyle, diğer üç kişi ise adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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