İzmir yangın haritası canlı: İzmir yangın bölgeleri hangileri, nerede yangın var?

İzmir’de peş peşe meydana gelen orman yangınları, kenti ve çevre illeri alarma geçirdi. Son günlerde Çeşme, Buca ve Ödemiş ilçelerinde çıkan büyük yangınlar, yüzlerce hektarlık alanı etkilerken, binlerce kişi tahliye edildi, onlarca yapı zarar gördü. Vatandaşlar tarafından ise İzmir yangın haritası canlı izleme nasıl yapılır, İzmir yangın bölgeleri hangileri, nerede yangın var merakla araştırılıyor.

İzmir yangını son dakika açıklamalara göre Çeşme ve Buca’daki yangınlar kontrol altına alınırken, Ödemiş’teki mücadele devam ediyor. İzmir yangın haritası ve bölgedeki sıcaklık ile rüzgar riskleri sayesinde yangın yakından takip ediliyor. Peki, İzmir yangın haritası canlı izleme nasıl yapılır, İzmir yangın bölgeleri hangileri, nerede yangın var?

İZMİR YANGIN HARİTASI CANLI İZLEME

İzmir’de peş peşe çıkan orman yangınlarıyla birlikte vatandaşlar, yangın bölgelerinin güncel durumunu canlı harita üzerinden takip etmeye başladı. Uydu görüntülerine yansıyan haritada İzmir’in farklı noktalarında çok sayıda aktif yangın işaretlenmiş durumda.

İzmir yangın haritası verilerine göre Ege kıyı şeridi boyunca genişleyen alevler, Çeşme, Ödemiş, Buca başta olmak üzere birçok ilçeyi etkiledi. Harita verilerine göre yaklaşık 64 bin hektarlık alan zarar görürken, etkilenen kişi sayısı 42 bini aştı.

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İZMİR YANGIN BÖLGELERİ HANGİLERİ?

Şehir genelinde en büyük hasar Ödemiş, Buca ve Çeşme ilçelerinde meydana geldi. Ödemiş’te Tosunlar Mahallesi’nden başlayan yangın, Suçıktı, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan’a kadar ulaştı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler birçok ev, ahır ve tarım alanında büyük yıkıma neden oldu. Ne yazık ki yangında bir orman işçisi ve yaşlı bir vatandaş hayatını kaybetti.

Çeşme’de Ildır Mahallesi’nde başlayan yangın Alaçatı’ya kadar sıçradı. Buca’da ise bir kaynak kıvılcımının çöp alanına ulaşması sonucu başlayan yangın, Kaynaklar mevkisinde büyük hasara yol açtı.

NEREDE YANGIN VAR?

4 Temmuz itibarıyla yapılan açıklamalara göre İzmir ilinin Çeşme ve Buca ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Hatay'da da çıkan orman yangıları birçok ilçeyi etkiledi.

İZMİR YANGINI SÖNDÜ MÜ?

İzmir’deki orman yangınlarının bazıları kontrol altına alındı, bazı bölgelerde ise çalışmalar sürüyor. Çeşme ve Buca ilçelerinde alevler durduruldu ve soğutma çalışmaları başladı. Ödemiş’te ise yangın hala etkisini sürdürüyor.

Yangınla mücadelede görev alan ekipler hem karadan hem havadan aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı hava araçları, çok sayıda arazöz ve dozerle birlikte sahada.

Bölgedeki son durumu izlemek isteyen vatandaşlar, İzmir yangın haritasını canlı yayın üzerinden takip edebiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı müdahale ve yardım süreçlerini koordineli biçimde yürütüyor.