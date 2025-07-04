İzmir-Aydın otoyolu kapalı mı, ne zaman açılacak? İzmir yangını için müdahaleler sürüyor!

İzmir’de peş peşe çıkan orman yangınları, hem can kaybına hem de ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Çeşme, Buca ve Ödemiş ilçelerinde alevlere karşı mücadele sürerken, güvenlik önlemleri kapsamında İzmir-Aydın otoyolu da trafiğe kapatıldı. İzmir-Aydın otoyolu kapalı mı, ne zaman açılacak, İzmir-Çeşme otoyolu açıldı mı vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Artan sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgar, orman yangınlarını tetikledi. İzmir Çeşme, Ödemiş ve Buca'da çıkan yangınlar otoyol güzergah güvenliğini de etkiledi. Pek, İzmir-Aydın otoyolu kapalı mı, ne zaman açılacak, İzmir-Çeşme otoyolu açıldı mı?

İZMİR-AYDIN OTOYOLU KAPALI MI?

Ödemiş, Çeşme ve Buca ilçelerinde çıkan yangınlar nedeniyle bazı önemli kara yollarında güvenlik gerekçesiyle ulaşım geçici olarak durduruldu.

İzmir-Aydın otoyolu da trafiğe kapatıldı. Alevlerin yol güzergahına yaklaşması ve yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, sürücüler açısından ciddi bir tehlike oluşturdu.

İZMİR-AYDIN OTOYOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

İzmir-Aydın otoyolunun hangi saatlerde ve hangi bölgelerde trafiğe açık olacağı, yangının seyrine göre belirlenecek. Otoyol güzergahında yangının etkili olduğu saatlerin ardından, tehlikenin azaldığı noktalarda yol kademeli olarak yeniden ulaşıma açılıyor.

Vatandaşların, seyahate çıkmadan önce Karayolları Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın resmi duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

İZMİR-ÇEŞME OTOYOLU AÇILDI MI?

İzmir-Çeşme otoyolu da yangınlardan doğrudan etkilenen güzergahlardan biri oldu. Çeşme’nin Ildır Mahallesi’nde başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana yayılırken, otoyol hattına da sıçrama tehlikesi doğurdu.

Güvenlik önlemleri kapsamında Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte İzmir-Çeşme otoyolunun Zeytinler Kavşağı ile Alaçatı Kavşağı arasındaki bölüm 20.45 itibarıyla tekrar araç geçişine açıldı.

İZMİR YANGIN SON DAKİKA DURUMU

İzmir genelinde son 48 saatte çıkan orman yangınları, hem can hem de mal kaybına neden oldu. Ödemiş’te rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında biri yatalak hasta olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti.

Buca’da bir tamirat sırasında kullanılan kaynak makinesinden çıkan kıvılcım, çevredeki çöplerin tutuşmasına neden oldu. Çeşme’deki yangın ise yoğun müdahale ile kısmen kontrol altına alındı.

İlgili Haber İzmir uçak seferleri iptal mi? Son dakika Adnan Menderes Havalimanı uçuşları sorgulanıyor

Havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale devam ederken, bazı yerleşim birimleri tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yaptığı açıklamaya göre, son bir haftada ülke genelinde çıkan 624 yangından 621’i kontrol altına alınırken, İzmir’deki kritik noktalar için çalışmalar sürdürülüyor.