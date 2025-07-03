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Hatay yangını söndü mü? Antakya yangın mücadelesinde son durum takip ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hatay yangını söndü mü? Antakya yangın mücadelesinde son durum takip ediliyor
Yangın, Orman Yangını, Hatay, Antakya, İtfaiye, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde 30 Haziran sabah saatlerinde başlayan orman yangını, yapılan yoğun müdahalelerin ardından kontrol altına alındı. Günlerce süren mücadele sonucunda alevler durdurulurken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın desteğiyle sürdürüldü. Peki, Hatay yangını söndü mü, Antakya yangın son durum nedir?

Hatay yangını söndü mü? Antakya yangın mücadelesinde son durum takip ediliyor - 1. Resim

HATAY YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’nde 30 Haziran sabahı başlayan orman yangını, ekiplerin günler süren yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındı. Yüksek hava sıcaklığı, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bölgede büyük tehlikeye neden olmuştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi başta olmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve çevre illerden gelen ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği müdahale sonucu yangın daha fazla yayılmadan durduruldu. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay yangını söndü mü? Antakya yangın mücadelesinde son durum takip ediliyor - 2. Resim

ANTAKYA YANGIN SON DURUM NEDİR?

Antakya'daki yangın kontrol altına alınırken ekipler bölgede teyakkuz halinde. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeniden alevlenme riskine karşı soğutma faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu ve Hatay’ın yanı sıra Manisa, İzmir ve Bilecik’teki yangınların da söndürüldüğünü belirtti. Şu an için bölgede can kaybı bildirilmedi.

Hatay yangını söndü mü? Antakya yangın mücadelesinde son durum takip ediliyor - 3. Resim

HATAY YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Yangının çıkış sebebine ilişkin yapılan ilk değerlendirmelere göre alevlerin kaynağının elektrik hatlarından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Hatay Valiliği ve teknik ekiplerin ön incelemelerine göre, bölgedeki enerji iletim hatlarında yaşanan arıza veya kıvılcımın yangını tetiklediği üzerinde duruluyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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