İzmir uçak seferleri iptal mi? Son dakika Adnan Menderes Havalimanı uçuşları sorgulanıyor

İzmir’in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatılan Adnan Menderes Havalimanı, dumanların dağılması ve görüş mesafesinin normale dönmesiyle birlikte tekrar uçuşlara açıldı. Bazı uçuşlar gecikmeli sürerken vatandaşlar İzmir uçak seferleri iptal mi son dakika durum nedir merak ediyor.

Şiddetli rüzgarla birlikte büyüyen yangın, Gaziemir çevresindeki hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Bilhassa görüş mesafesinin azalması ve yangın söndürme uçaklarının bölgeye yoğun olarak yönlendirilmesi nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda uçakların kalkış ve inişlerine izin verilmemişti.

Bu süreçte İzmir uçak seferleri çevre illerdeki havalimanlarına yönlendirilmek zorunda kalmıştı. Peki, İzmir uçak seferleri iptal mi son dakika durum nedir?

İZMİR UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İzmir’in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda uçuşlara geçici olarak ara verilmişti. Yangının etkisiyle bölgeyi kaplayan yoğun duman, hava trafiğini olumsuz etkilemiş ve bu nedenle uçuş güvenliği gerekçesiyle kalkış ve inişler durdurulmuştu.

Yapılan açıklamalara göre yangının etkisinin azalması ve dumanın dağılmasıyla birlikte İzmir uçak seferleri yeniden başlamış durumda.

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ADNAN MENDERES HAVALİMANI SEFERLER DEVAM EDİYOR MU?

Adnan Menderes Havalimanı’nda şu an itibarıyla uçuşlar normale dönmüş durumda. Gaziemir’deki yangın söndürme çalışmalarının ilerlemesi ve görüş mesafesinin düzelmesi sayesinde, havalimanında seferler tekrar yapılabiliyor. Uçuşların gecikmelere uğradığı ve rötarlı şekilde İzmir uçak seferleri gerçekleştirildiği belirtildi.

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İZMİR UÇUŞLARI ERTELENDİ Mİ?

Yangının en yoğun hissedildiği saatlerde İzmir'e inmesi planlanan bazı uçuşlar çevre illerdeki havalimanlarına yönlendirildi. Aynı şekilde Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkış yapması gereken bazı uçuşlar da rötar yaparak ertelendi.

Yangının etkisinin azalmasıyla birlikte uçuşlar yeniden program dahilinde yapılmaya başlandı.