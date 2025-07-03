3-4 Temmuz İzmir elektrik kesintisi sorgulama ekranı! Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak'ta elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2025 07:43 - Güncelleme: 3 Temmuz 2025 07:48 - Güncelleme:

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İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde çıkan yangın sonrası elektrik kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada bakım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İzmir’in birçok ilçesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleşecek. Vatandaşlar, kesintiden etkilenecek mahalleleri tek tek araştırmaya başladı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin