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3-4 Temmuz İzmir elektrik kesintisi sorgulama ekranı! Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak'ta elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3-4 Temmuz İzmir elektrik kesintisi sorgulama ekranı! Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak&#039;ta elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir, Elektrik Kesintisi, Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde çıkan yangın sonrası elektrik kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada bakım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İzmir’in birçok ilçesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleşecek. Vatandaşlar, kesintiden etkilenecek mahalleleri tek tek araştırmaya başladı.

Son olarak İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle 2 mahalle tahliye edilmişti. Bölgede yaşayan vatandaşlar  yangının ardından elektriklerin ne zaman geleceğini arama motorunda sorgulatıyor.

GDZ Elektrik 3-4 Temmuz İzmir'in Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak ilçelerinde yaşanacak elektrik kesintisi hakkında bilgi verdi. Bu açıklamayla beraber Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak'ta elektrikler ne zaman gelecek? sorusu açıklığa kavuştu.

3-4 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi sorgulama! Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak'ta elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

ÇEŞME, ÇİĞLİ, ÖDEMİŞ, BORNOVA VE KONAK'TA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin resmi duyurusuna göre, şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir'in bazı mahallelerinde planlı enerji kesintileri uygulanacak.

Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada elektrik hizmeti geçici olarak durdurulacak.

3-4 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi sorgulama! Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak'ta elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

 

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Sakarya ( 3084. Sk. 3086. Sk. 3087. Sk. 3088. Sk. 3089. Sk. 3090. Sk. 3091. Sk. 3092. Sk. 3093. Sk. 3077. Sk. 3078. Sk. 3079. Sk. 3080. Sk. 3082. Sk. 3083. Sk. 3085. Sk. 4001. Sk. 3171. Sk. 3170/1. Sk. 3170. Sk. 3169. Sk. 3168. Sk. 3167. Sk. 3166 3156. Sk. 3145 3140. Sk. 3118. Sk. 3111. Sk. 3108. Sk. 3104. Sk. 3103. Sk. 3098. Sk. 3097. Sk. 3095. Sk. 3094. Sk. 3094 Sk. )

Çeşme'nin Sakarya ve 19 Eylül mahallerinde bugün şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi meydana gelecektir.

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

 

3-4 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi sorgulama! Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak'ta elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

3 Temmuz Perşembe günü 2025 tarihinde Esentepe ( 8809/4. Sk. 8809/9 ), Küçük Çiğli ( 8809/4. Sk. 8785/5. Sk. 8785/4. Sk. 8785/3. Sk. 8718/1. Sk. Anadolu Cd. 8718. Sk. ) bölgelerinde 13:00 ila 16: 00 saatlerinde elektrik kesintisi meydana gelecektir.

3-4 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi sorgulama! Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak'ta elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

4 Temmuz Cuma 2025 tarihinde ise Küçük Çiğli ( 8703. Sk. Park İçi Yolu 8704/2. Sk. 8704. Sk. Anadolu Cd. 8861. Sk. 8759/1. Sk. 8754. Sk. 8709. Sk. 8708. Sk. 8707. Sk. 8706. Sk. 8705. Sk. ) mahallesinde 10:00 saatlerinde gerçekleşecek elektrik kesintisi 14:00'da geri gelecektir.

3-4 TEMMUZ ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

3-4 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi sorgulama! Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak'ta elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

3-4 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi sorgulama! Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak'ta elektrikler ne zaman gelecek? - 6. Resim

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

3-4 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi sorgulama! Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak'ta elektrikler ne zaman gelecek? - 7. Resim

4 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Yıldırım Beyazıt ( FATİH YILDIRIM BEYAZIT ) ve Çınar ( Yıldırım Beyazıt 5003/2. Sk. ) bölgelerinde 09:00 saatlerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle başlayacak olan elektrik kesintisi 12.00'da sona erecektir.

3-4 TEMMUZ KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

 

3-4 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi sorgulama! Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak'ta elektrikler ne zaman gelecek? - 8. Resim

3-4 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi sorgulama! Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak'ta elektrikler ne zaman gelecek? - 9. Resim

3-4 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi sorgulama! Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak'ta elektrikler ne zaman gelecek? - 10. Resim

3-4 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi sorgulama! Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak'ta elektrikler ne zaman gelecek? - 11. Resim

3-4 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi sorgulama! Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak'ta elektrikler ne zaman gelecek? - 12. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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