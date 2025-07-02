2-3-4 Temmuz Denizli elektrik kesintisi sorgulama: Acıpayam, Buldan, Çameli ve Çivril'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Temmuz 2025 16:05 - Güncelleme: 2 Temmuz 2025 16:08 - Güncelleme:

Denizli, Acıpayam, Buldan, Çameli, Çivril, Haber

ADM elektik tarafından yapılan açıklamaya göre, Denizli'nin Acıpayam, Buldan, Çameli, Çivrili ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi meydana geleceğini duyurdu. Peki, Acıpayam, Buldan, Çameli ve Çivril'de elektrikler ne zaman gelecek? 2-3-4 Temmuz Denizli elektrik kesintisi sorgulama listesi paylaşıldı.

ADM Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışmalarını gerekçe göstererek bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulayacağını duyurdu. Denizli elektrik kesintisi sorgulama listesine bakıldığında, elektrik kesintisinin Acıpayam, Buldan, Çameli, Çivri'de yaşanacağı belli oldu. ACIPAYAM, BULDAN, ÇAMELİ VE ÇİVRİL'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 2-3-4 Temmuz 2025 tarihleri arasında Denizli'nin Acıpayam, Buldan, Çameli, Çivril, Honaz, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. ACIPAYAM ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA Acıpayam'ın Yeşilyuva Mh. ( 142. Sk. 169. Sk. 2005. Sk. 144. Sk. 147. Sk. 148. Sk. 149. Sk. 150. Sk. 151. Sk. 152. Sk. 157. Sk. 164. Sk. 165. Sk. 166. Sk. 19 Mayıs Cd. 502. Sk. Hürriyet Cd. Profesör Doktor Ahmet Yamuk Cd. Profesör Doktor Ahmet Yamuk Çk. Şehit Şemsi Yılmaz Cd. Üçoklar Cd. Cumhuriyet Cd. Hayrettinler Cd. Yıldırım Beyazıt Cd. Namık Kemal Cd. 173. Sk. 19 Mayıs Çk. 2001. Sk. 2002. Sk. 2004. Sk. 2006. Sk. 2007. Sk. 1005. Sk. mahallelerinde 3 Temmuz Çarşamba günü 13:00 'da elektrikler kesilecektir. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kesilen elektrikler 18:00 'da gelecektir. BULDAN ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA Denizli'nin Buldan ilçesinde Gölbaşı Mh. ( Sekiyurt Cd. Sadık Sk. Okka Deresi Cd. Okka Deresi 2. Çk. Okka Deresi 1. Çk. Nalbant Sk. M. Kundak Sk. Kaya Sk. Karadere Sk. İçme Cd. Gölkaşı Sk. Gökçe Sk. Ervar Sk. Demirciler Sk. Çakır Ali Çk. Bayraktar Ali İhsan Sk. Badem Sk. 32. Sk. 152. Sk. ) ve Hasanbeyler Mh. ( Hasanbeyler Sk. ), Gülalan Mh. ( Denizli - Akhisar Yolu ), Derbent Mh. ( Atatürk Derbent Cd. Denizli - Akhisar Yolu Derbent Sk. ), Sarımahmutlu Mh. ( Sarımahmutlu Sk. ), Beyler Mh. ( Beyler Sk. ), Dımbazlar Mh., Kırandamı Mh. ( Kırandamı Sk. ), Kadıköy Mh. ( Kadıköy Sk. Denizli - Akhisar Yolu ) mahallerinde yarın 9:30 - 15:30 ve 23:00 - 0:00 arası elektrikler kesilecektir. ÇAMELİ ELEKRİK KESİNTİSİ SORGULAMA 2 Temmuz Çarşamba günü Çameli'nin Cumaalanı mahallesinde 13.00'da elektrik kesintisi yaşanacaktır. Şebeke yenileme ve bakım çalışması sebebiyle kesilen elektriklerin 17.30'da gelecektir. ÇİVRİL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA 2 Temmuz Çarşamba günü Çivril'in Çıtak Mh. ( Şehit İsa Er Sk. Kayalı Sk. Karakurt Sk. Lale Sk. Güçlü Sk. Oçan Sk. 119. Sk. Akyar Sk. Yeni Cd. Akasya Sk. Gürbüz Sk. Pınar Sk. Çavdar Sk. ) başlayan elektrik kesintisi 16.30 gelecektir. 4 Temmuz Cuma günü ise Çivril'in Gürpınar mahallesinde 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleşecektir. İlgili Haber Gaziantep elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! 2-3 Temmuz 2025 Araban, Islahiye, Nizip ve Şahinbey'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin