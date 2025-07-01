Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Temmuz 2025 14:00 - Güncelleme: 1 Temmuz 2025 15:05 - Güncelleme:

İstanbul, BEDAŞ, Elektrik Kesintisi, Bakım, Onarım, Haber

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ), bugün İstanbul'un birçok ilçe ve mahallerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 8 saati geçebilecek elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini duyurdu. 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? sorusu arama motorlarında araştırılıyor. İşte ilçe ilçe detaylar...

İstanbul'da 1 Temmuz 2025 Salı günü planlı bakım ve onarım çalışmaları gerekçe gösterilerek elektrik kesintileri yaşanacaktır. BEDAŞ, kesintilerin hangi saatler arasında süreceğine listeyi paylaşması üzerine belli oldu. İşte elektrik kesintisinin süresi ve etkilenecek bölgelerle ilgili ayrıntılar... 1 TEMMUZ 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ NE KADAR SÜRECEK? 1 Temmuz 2025 Salı günü yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenmek mümkündür. İstanbul'un Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallerinde belli aralıklarla bugün elektrikler kesilecektir. 1 TEMMUZ 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İlgili Haber İzmir'de büyük su kesintisi: Ödemiş ve Seferihisar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin