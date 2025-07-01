Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul, BEDAŞ, Elektrik Kesintisi, Bakım, Onarım, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ), bugün İstanbul'un birçok ilçe ve mahallerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 8 saati geçebilecek elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini duyurdu. 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? sorusu arama motorlarında araştırılıyor. İşte ilçe ilçe detaylar...

İstanbul'da 1 Temmuz 2025 Salı günü planlı bakım ve onarım çalışmaları gerekçe gösterilerek elektrik kesintileri yaşanacaktır.

BEDAŞ, kesintilerin hangi saatler arasında süreceğine listeyi paylaşması üzerine belli oldu. İşte elektrik kesintisinin süresi ve etkilenecek bölgelerle ilgili ayrıntılar...

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 1. Resim

1 TEMMUZ 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ NE KADAR SÜRECEK?

1 Temmuz 2025 Salı günü yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenmek mümkündür.

İstanbul'un Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören,  Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallerinde belli aralıklarla bugün elektrikler kesilecektir.

1 TEMMUZ 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 2. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 3. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 4. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 5. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 6. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 7. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 8. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 9. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 10. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 11. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 12. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 13. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 14. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 15. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 16. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 17. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 18. Resim

 

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 19. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 20. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 21. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 22. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 23. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 24. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 25. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 26. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 27. Resim

 

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 28. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 29. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 30. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 31. Resim

Bağcılar, Avcılar, Şişli ve birçok ilçe için BEDAŞ saat verdi! 1 Temmuz 2025 İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? - 32. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bursa'da deprem! İstanbul ve çevre iller de sallandı: AFAD ilk verileri paylaştıBüyükşehir belediyesi "market" açtı! 550 ürün uygun fiyatla satılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de büyük su kesintisi: Ödemiş ve Seferihisar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberlerİzmir'de büyük su kesintisi: Ödemiş ve Seferihisar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Kırmızı bültenle aranıyordu... Muhammed Yakut kimdir, öldü mü? - HaberlerKırmızı bültenle aranıyordu... Muhammed Yakut kimdir, öldü mü?Bongomya nerede, tarihte var mı? Prens'in Bongomya Krallığı merak ediliyor - HaberlerBongomya nerede, tarihte var mı? Prens'in Bongomya Krallığı merak ediliyorTOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak? Sosyal konut başvuru süreci - HaberlerTOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak? Sosyal konut başvuru süreciŞOK aktüel 2-8 Temmuz kataloğu paylaşıldı! Bu hafta ŞOK'ta; kamp sandalyesi, termos, vantilatör ve bisiklet satışta - HaberlerŞOK aktüel 2-8 Temmuz kataloğu paylaşıldı! Bu hafta ŞOK'ta; kamp sandalyesi, termos, vantilatör ve bisiklet satıştaiOS 26 ne zaman çıkacak? İşte iOS 26 özellikleri ve çıkış tarihi - HaberleriOS 26 ne zaman çıkacak? İşte iOS 26 özellikleri ve çıkış tarihi
Sonraki Haber Yükleniyor...