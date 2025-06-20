İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 20-21 Haziran elektrik kesintisi programı duyuruldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Haziran 2025 20:13 - Güncelleme: 20 Haziran 2025 20:13 - Güncelleme:

İstanbul'da 20-21 Haziran'da bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacağı belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, şebeke bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle belirli bölgelerde elektrikler kesilecek. İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ - AYEDAŞ 20 Haziran Cuma İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İstanbulluları yakından ilgilendiren elektrik kesintisine ilişkin detaylar belli oldu. Şebeke bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bugün ve yarın bazı ilçelerde elektrik hizmeti belirli saatler arasında durdurulacak Kesintiye dair detaylara ulaşmak isteyen vatandaşlar, dağıtım şirketlerinin sorgulama sayfalarına erişim sağlayarak bilgi edinebilecek. İşte tüm ayrıntılar... 20-21 HAZİRAN 2025 ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 20-21 Haziran 2025 İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. 20 Haziran 2025 Cuma günü İstanbul'un; Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu'nun bazı mahallerinde bugün belirli aralıklar elektikler kesilecektir. AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ BEDAŞ 20-21 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI DUYURULDU 📅 Tarih 🕒 Saat Aralığı 🏘️ İlçe / Mahalle 📍 Sokaklar (Seçmeler) 🔧 Kesinti Nedeni 20 Haziran 2025 00:30 – 07:30 Bayrampaşa / Eyüpsultan Abdi İpekçi, Yeniçeri, Zorlu / Demirkapı, Sahabeler Kapsamlı TM Bakımı 09:00 – 13:00 Başakşehir (Güvercintepe) 1120., 1124., Akdoğan, Güler, Lütfü Kırdar Önleyici Bakım 12:00 – 15:00 Başakşehir / Küçükçekmece Ziya Gökalp – 2735., Hürriyet, Taşkent / İnönü – Çilek Sk Önleyici Bakım 12:30 – 14:00 Bayrampaşa (Ortamahalle, Vatan) Demirkapı, Tel, Şahin sk Abone / Şube Bağlantısı 20 Haziran 2025 00:00 – 08:00 Avcılar (Tahtakale) Abdi İpekçi, Açelya, Güldefne sk Kapsamlı TM Bakımı 09:00 – 17:00 Arnavutköy (Hadımköy, Yeşilbayır vb.) Mareşal Fevzi Çakmak, Merkez, Sazlıbosna TM / Hat Bakımı / Önleyici Bakım 09:00 – 17:00 Avcılar (Firuzköy, Gümüşpala) Budak, Kemal, Hatun, Ziya sk Havai Hat / Dönüşüm 09:00 – 17:00 Bağcılar (Fatih, 15 Temmuz, Demirkapı vb.) 1608., 1670., Halide Edip Adıvar, İstiklal sk TM / Havai Hat / SCADA-OSOS 09:00 – 17:00 Bahçelievler (Yenibosna Merkez) Arif Ağa, Aşık Veysel, Yalçın Koreş, Sanayi Sitesi Kapsamlı TM Bakımı 09:00 – 17:00 Beşiktaş / Şişli (Muradiye, Türkali, Teşvikiye) Muradiye Deresi, Uzuncaova, Ihlamurdere, Ferah, Köşküstü Yeni Kablo Bağlantısı 11:00 – 15:00 Beşiktaş (Kültür Mah.) Ahmet Adnan Saygun, Sekbanlar, Yaprak, İETT Blokları Yolu Abone / Şube Bağlantısı 09:00 – 13:00 Bakırköy (Kartaltepe, Yenimahalle, Yeşilköy) Hulusi Demirelli, Rıfkı Işık, 10 Temmuz, Ahmet Taner Kışlalı sk Kapsamlı TM Bakımı 14:00 – 17:30 Bakırköy (Ataköy, Yenimahalle) Beyaz Lale, Kilitbahir, 10 Temmuz sk Kapsamlı TM Bakımı İlgili Haber İstanbul elektrik kesintisi! 12 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin