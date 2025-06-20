İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 20-21 Haziran elektrik kesintisi programı duyuruldu
İstanbul'da 20-21 Haziran'da bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacağı belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, şebeke bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle belirli bölgelerde elektrikler kesilecek. İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ - AYEDAŞ 20 Haziran Cuma İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...
İstanbulluları yakından ilgilendiren elektrik kesintisine ilişkin detaylar belli oldu. Şebeke bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bugün ve yarın bazı ilçelerde elektrik hizmeti belirli saatler arasında durdurulacak
Kesintiye dair detaylara ulaşmak isteyen vatandaşlar, dağıtım şirketlerinin sorgulama sayfalarına erişim sağlayarak bilgi edinebilecek. İşte tüm ayrıntılar...
20-21 HAZİRAN 2025 ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 20-21 Haziran 2025 İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
20 Haziran 2025 Cuma günü İstanbul'un; Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu'nun bazı mahallerinde bugün belirli aralıklar elektikler kesilecektir.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ 20-21 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI DUYURULDU
|📅 Tarih
|🕒 Saat Aralığı
|🏘️ İlçe / Mahalle
|📍 Sokaklar (Seçmeler)
|🔧 Kesinti Nedeni
|20 Haziran 2025
|00:30 – 07:30
|Bayrampaşa / Eyüpsultan
|Abdi İpekçi, Yeniçeri, Zorlu / Demirkapı, Sahabeler
|Kapsamlı TM Bakımı
|09:00 – 13:00
|Başakşehir (Güvercintepe)
|1120., 1124., Akdoğan, Güler, Lütfü Kırdar
|Önleyici Bakım
|12:00 – 15:00
|Başakşehir / Küçükçekmece
|Ziya Gökalp – 2735., Hürriyet, Taşkent / İnönü – Çilek Sk
|Önleyici Bakım
|12:30 – 14:00
|Bayrampaşa (Ortamahalle, Vatan)
|Demirkapı, Tel, Şahin sk
|Abone / Şube Bağlantısı
|20 Haziran 2025
|00:00 – 08:00
|Avcılar (Tahtakale)
|Abdi İpekçi, Açelya, Güldefne sk
|Kapsamlı TM Bakımı
|09:00 – 17:00
|Arnavutköy (Hadımköy, Yeşilbayır vb.)
|Mareşal Fevzi Çakmak, Merkez, Sazlıbosna
|TM / Hat Bakımı / Önleyici Bakım
|09:00 – 17:00
|Avcılar (Firuzköy, Gümüşpala)
|Budak, Kemal, Hatun, Ziya sk
|Havai Hat / Dönüşüm
|09:00 – 17:00
|Bağcılar (Fatih, 15 Temmuz, Demirkapı vb.)
|1608., 1670., Halide Edip Adıvar, İstiklal sk
|TM / Havai Hat / SCADA-OSOS
|09:00 – 17:00
|Bahçelievler (Yenibosna Merkez)
|Arif Ağa, Aşık Veysel, Yalçın Koreş, Sanayi Sitesi
|Kapsamlı TM Bakımı
|09:00 – 17:00
|Beşiktaş / Şişli (Muradiye, Türkali, Teşvikiye)
|Muradiye Deresi, Uzuncaova, Ihlamurdere, Ferah, Köşküstü
|Yeni Kablo Bağlantısı
|11:00 – 15:00
|Beşiktaş (Kültür Mah.)
|Ahmet Adnan Saygun, Sekbanlar, Yaprak, İETT Blokları Yolu
|Abone / Şube Bağlantısı
|09:00 – 13:00
|Bakırköy (Kartaltepe, Yenimahalle, Yeşilköy)
|Hulusi Demirelli, Rıfkı Işık, 10 Temmuz, Ahmet Taner Kışlalı sk
|Kapsamlı TM Bakımı
|14:00 – 17:30
|Bakırköy (Ataköy, Yenimahalle)
|Beyaz Lale, Kilitbahir, 10 Temmuz sk
|Kapsamlı TM Bakımı