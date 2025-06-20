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İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 20-21 Haziran elektrik kesintisi programı duyuruldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 20-21 Haziran elektrik kesintisi programı duyuruldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da 20-21 Haziran'da bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacağı belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, şebeke bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle belirli bölgelerde elektrikler kesilecek. İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ - AYEDAŞ 20 Haziran Cuma İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İstanbulluları yakından ilgilendiren elektrik kesintisine ilişkin detaylar belli oldu. Şebeke bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bugün ve yarın bazı ilçelerde elektrik hizmeti belirli saatler arasında durdurulacak

Kesintiye dair detaylara ulaşmak isteyen vatandaşlar, dağıtım şirketlerinin sorgulama sayfalarına erişim sağlayarak bilgi edinebilecek. İşte tüm ayrıntılar...

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 20-21 Haziran elektrik kesintisi programı duyuruldu - 1. Resim

20-21 HAZİRAN 2025 ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 20-21 Haziran 2025 İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

20 Haziran 2025 Cuma günü İstanbul'un; Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu'nun bazı mahallerinde bugün belirli aralıklar elektikler kesilecektir.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 20-21 Haziran elektrik kesintisi programı duyuruldu - 2. Resim

BEDAŞ 20-21 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI DUYURULDU

📅 Tarih🕒 Saat Aralığı🏘️ İlçe / Mahalle📍 Sokaklar (Seçmeler)🔧 Kesinti Nedeni
20 Haziran 202500:30 – 07:30Bayrampaşa / EyüpsultanAbdi İpekçi, Yeniçeri, Zorlu / Demirkapı, SahabelerKapsamlı TM Bakımı
 09:00 – 13:00Başakşehir (Güvercintepe)1120., 1124., Akdoğan, Güler, Lütfü KırdarÖnleyici Bakım
 12:00 – 15:00Başakşehir / KüçükçekmeceZiya Gökalp – 2735., Hürriyet, Taşkent / İnönü – Çilek SkÖnleyici Bakım
 12:30 – 14:00Bayrampaşa (Ortamahalle, Vatan)Demirkapı, Tel, Şahin skAbone / Şube Bağlantısı
20 Haziran 202500:00 – 08:00Avcılar (Tahtakale)Abdi İpekçi, Açelya, Güldefne skKapsamlı TM Bakımı
 09:00 – 17:00Arnavutköy (Hadımköy, Yeşilbayır vb.)Mareşal Fevzi Çakmak, Merkez, SazlıbosnaTM / Hat Bakımı / Önleyici Bakım
 09:00 – 17:00Avcılar (Firuzköy, Gümüşpala)Budak, Kemal, Hatun, Ziya skHavai Hat / Dönüşüm
 09:00 – 17:00Bağcılar (Fatih, 15 Temmuz, Demirkapı vb.)1608., 1670., Halide Edip Adıvar, İstiklal skTM / Havai Hat / SCADA-OSOS
 09:00 – 17:00Bahçelievler (Yenibosna Merkez)Arif Ağa, Aşık Veysel, Yalçın Koreş, Sanayi SitesiKapsamlı TM Bakımı
 09:00 – 17:00Beşiktaş / Şişli (Muradiye, Türkali, Teşvikiye)Muradiye Deresi, Uzuncaova, Ihlamurdere, Ferah, KöşküstüYeni Kablo Bağlantısı
 11:00 – 15:00Beşiktaş (Kültür Mah.)Ahmet Adnan Saygun, Sekbanlar, Yaprak, İETT Blokları YoluAbone / Şube Bağlantısı
 09:00 – 13:00Bakırköy (Kartaltepe, Yenimahalle, Yeşilköy)Hulusi Demirelli, Rıfkı Işık, 10 Temmuz, Ahmet Taner Kışlalı skKapsamlı TM Bakımı
 14:00 – 17:30Bakırköy (Ataköy, Yenimahalle)Beyaz Lale, Kilitbahir, 10 Temmuz skKapsamlı TM Bakımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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