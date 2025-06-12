İstanbul elektrik kesintisi! 12 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
12 Haziran Perşembe günü İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler sorgulanıyor. Elektrik kesintisi yaşanacak mahallerde ikamet eden vatandaşlar AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama bilgisine bakıyor. 12 Haziran İstanbul elektrik kesintisi Güngören, Avcılar, Merter gibi ilçeler kesinti bitiş saati sorgulanıyor.
12 Haziranİstanbul elektrik kesintisi sorgulanıyor. Elektrik kesintisi yaşanacak mahallerde ikamet eden vatandaşlar BEDAŞ arıza sorgulama bilgisini kontrol ediyor.
12 HAZİRAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saat aralıkları için BEDAŞ’ın resmi sitesi kesinti.bedas.com.tr’ye girerek “Planlı Kesintiler” bölümünden ilçe ve tarih seçebilirsiniz. Alternatif olarak, Alo 186 Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi alınabilir. İstanbul Anadolu Yakası'ndaki kesintiler ise online.ayedas.com.tr/ elektrik-kesintisi-sorgulama üzerinden yapılıyor.
12 HAZİRAN İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşanan elektrik kesintisinden etkilenen mahalleler belli olurken kesinti bitiş saati de netleşti. Buna göre,
|İlçe
|Mahalle
|Başlangıç Saati
|Bitiş Saati
|Bağcılar
|15 Temmuz
|09:03
|14:04
|Esenyurt
|Balıkyolu
|09:12
|17:00
|Esenyurt
|Örnek
|09:14
|Beylikdüzü
|Dereağzı
|09:20
|17:00
|Avcılar
|Gümüşpala
|09:25
|17:00
|Beylikdüzü
|Dereağzı
|09:34
|Beşiktaş
|Gayrettepe
|09:42
|17:00
|Sultangazi
|75. Yıl
|09:48
|16:30