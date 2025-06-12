İstanbul elektrik kesintisi! 12 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Haziran 2025 11:47 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 11:47 - Güncelleme:

12 Haziran Perşembe günü İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler sorgulanıyor. Elektrik kesintisi yaşanacak mahallerde ikamet eden vatandaşlar AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama bilgisine bakıyor. 12 Haziran İstanbul elektrik kesintisi Güngören, Avcılar, Merter gibi ilçeler kesinti bitiş saati sorgulanıyor.

12 Haziranİstanbul elektrik kesintisi sorgulanıyor. Elektrik kesintisi yaşanacak mahallerde ikamet eden vatandaşlar BEDAŞ arıza sorgulama bilgisini kontrol ediyor. 12 HAZİRAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saat aralıkları için BEDAŞ’ın resmi sitesi kesinti.bedas.com.tr’ye girerek “Planlı Kesintiler” bölümünden ilçe ve tarih seçebilirsiniz. Alternatif olarak, Alo 186 Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi alınabilir. İstanbul Anadolu Yakası'ndaki kesintiler ise online.ayedas.com.tr/ elektrik-kesintisi-sorgulama üzerinden yapılıyor. 12 HAZİRAN İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da yaşanan elektrik kesintisinden etkilenen mahalleler belli olurken kesinti bitiş saati de netleşti. Buna göre, İlçe Mahalle Başlangıç Saati Bitiş Saati Bağcılar 15 Temmuz 09:03 14:04 Esenyurt Balıkyolu 09:12 17:00 Esenyurt Örnek 09:14 Beylikdüzü Dereağzı 09:20 17:00 Avcılar Gümüşpala 09:25 17:00 Beylikdüzü Dereağzı 09:34 Beşiktaş Gayrettepe 09:42 17:00 Sultangazi 75. Yıl 09:48 16:30 İlgili Haber İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? İSKİ su kesintisi sorgulama 12 Haziran Ankara su kesintisi ne zaman bitecek? 12 Haziran ASKİ su kesintisi sorgulama

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan