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İstanbul elektrik kesintisi! 12 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul elektrik kesintisi! 12 Haziran İstanbul&#039;da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
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12 Haziran Perşembe günü İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler sorgulanıyor. Elektrik kesintisi yaşanacak mahallerde ikamet eden vatandaşlar AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama bilgisine bakıyor. 12 Haziran İstanbul elektrik kesintisi Güngören, Avcılar, Merter gibi ilçeler kesinti bitiş saati sorgulanıyor.

12 Haziranİstanbul elektrik kesintisi sorgulanıyor. Elektrik kesintisi yaşanacak mahallerde ikamet eden vatandaşlar BEDAŞ arıza sorgulama bilgisini kontrol ediyor. 

12 HAZİRAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 

Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saat aralıkları için BEDAŞ’ın resmi sitesi kesinti.bedas.com.tr’ye girerek “Planlı Kesintiler” bölümünden ilçe ve tarih seçebilirsiniz. Alternatif olarak, Alo 186 Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi alınabilir. İstanbul Anadolu Yakası'ndaki kesintiler ise online.ayedas.com.tr/ elektrik-kesintisi-sorgulama üzerinden yapılıyor. 

12 HAZİRAN İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintisinden etkilenen mahalleler belli olurken kesinti bitiş saati de netleşti. Buna göre,

İlçeMahalleBaşlangıç SaatiBitiş Saati
Bağcılar15 Temmuz09:0314:04
EsenyurtBalıkyolu09:1217:00
EsenyurtÖrnek09:14 
BeylikdüzüDereağzı09:2017:00
AvcılarGümüşpala09:2517:00
BeylikdüzüDereağzı09:34 
BeşiktaşGayrettepe09:4217:00
Sultangazi75. Yıl09:4816:30

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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