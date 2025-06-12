İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? İSKİ su kesintisi sorgulama 12 Haziran

İstanbul su kesintisi son dakika gelişmeleri takip ediliyor. 12 Haziran İSKİ su kesintisi sorgulama sayfası araştırılıyor. Cihangir su kesintisi, Beyoğlu su kesintisi suların verileceği saat İSKİ arıza sorgulama üzerinden kontrol ediliyor.

12 Haziran Perşembe günü İstanbul su kesintisi yaşayan vatandaşlar İSKİ su kesintisi sorgulama üzerinden bitiş saatini ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorguluyor. Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu ve Şişli'de su kesintisi yaşanıyor.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 12 HAZİRAN

İlçe Mahalleler / Bölgeler Kesinti Saati Beşiktaş Muradiye, Vişnezade ve civarı 01:00 - 10:00 Beykoz Alibahadır, Paşamandıra, Riva ve civarı 05:58 - 11:00 Beyoğlu Asmalı Mescit, Bülbülbaba, Cihangir, Evliya Çelebi, Gümüşsuyu, Hacıahmet, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kocatepe, Kulaksız, Kuloğlu, Piyalepaşa, Tomtom, Çukur, Ömer Avni, İstiklal, Şahkulu, Şehit Muhtar ve civarı 01:00 - 10:00 Şişli Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Eskişehir, Feriköy, Halaskargazi, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kuştepe, Mahmut Şevket Paşa, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü, İzzet Paşa ve civarı 01:00 - 10:00

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

İSKİ su kesintisi sorgulama takibi vatandaşlar tarafından yapılıyor. 12 Haziran Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanan mahallerdeki vatandaşlar suların ne zaman geleceğini iski.istanbul/abone-hizmetleri/ariza-kesinti üzerinden takip ediyor.