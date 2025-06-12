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Ankara su kesintisi ne zaman bitecek? 12 Haziran ASKİ su kesintisi sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara su kesintisi ne zaman bitecek? 12 Haziran ASKİ su kesintisi sorgulama
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Ankara su kesintisi 12 Haziran Perşembe günü araştırılıyor. Vatandaşlar ASKİ su kesintisi sorgulama üzerinden arıza takibi yapıyor. Ankara su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek ASKİ Ankara su kesintisi sorgulama üzerinden takip ediliyor.

12 Haziran Perşembe günü Ankara su kesintisi yaşayan vatandaşlar ASKİ su kesintisi sorgulama üzerinden bitiş saatini ve Ankara'da sular ne zaman gelecek sorguluyor. 

ANKARA SU KESİNTİSİ 12 HAZİRAN

Ankara Kalecik ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Arıza bilgileri şu şekilde:

Arıza Tarihi: 12.06.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 12.06.2025 12:00:00

Detay: Arıza Tarihi: 12.06.2025 08:00:00 Tamir Tarihi: 12.06.2025 12:00:00 Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Kalecik Çanşa Kale Mahallesi Mustafa Tamkoç Üzerinde bulunan ø 75 PVC ana iletim hattında oluşan arıza sebebiyle su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür diler. İyi Günler Dileriz.

Etkilenen Yerler: Çanşa Kale Mahallesi , Ahikemal Şenyurt Mahallesi bir kısmı

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

ASKİ su kesintisi sorgulama takibi vatandaşlar tarafından yapılıyor. 12 Haziran Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yaşanan mahallerdeki vatandaşlar suların ne zaman geleceğini aski.gov.tr üzerinden takip ediliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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