İzmir'de büyük su kesintisi: Ödemiş ve Seferihisar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Temmuz 2025 15:02 - Güncelleme: 1 Temmuz 2025 15:02 - Güncelleme:

İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacacağı bilgisi İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), programına göre, Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde su kesintisi meydana gelecek. Ödemiş ve Seferihisar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 1 Temmuz tarihli su kesintisi programını internet adresi üzerinden duyurdu. 1 Temmuz tarihli programa göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Karşıyaka, Konak, Ödemiş, Urla ve Seferihisar ilçelerine su verilemeyeceği belli oldu. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programı tek tek incelemeye başladı. Ödemiş ve Seferihisar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. ÖDEMİŞ VE SEFERİHİSAR'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK? Ödemiş'in Hacıhasan mahallesinde bugün saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Seferhisar'ın Orhanlı, Payamlı mahallerinde ise 08:53 ile 23:53 arasında yaklaşık 15 saat su kesintisi olacaktır. Ayrıca İzmir'in Bayraklı, Buca, Foça, Kiraz, Konak ve Menemen ilçelerinde de 1 Temmuz 2025 tarihinde belli aralıkla su kesintisi yaşanacaktır. 1 TEMMUZ SU KESİNTİSİ PROGRAMI İlgili Haber 29 Haziran 2025 İSKİ İstanbul su kesintisi! Bayrampaşa, Güngören, Fatih’te sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin