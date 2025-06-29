29 Haziran 2025 İSKİ İstanbul su kesintisi! Bayrampaşa, Güngören, Fatih’te sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

29 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul'un Bayrampaşa, Güngören, Fatih ve bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacaktır. . İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan kesintiler, altyapı yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle gerçekleştirileceği belli oldu. Peki, 29 Haziran Bayrampaşa, Güngören ve Fatih’te sular ne zaman kesilecek, saat kaçta geri gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

29 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından planlanan su kesintileri sebebiyle İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan Bayrampaşa, Güngören ve Fatih ilçelerinde su kesintisi yaşanacaktır.

İSKİ’nin altyapı güçlendirme, şebeke hattı yenileme ve arıza giderme çalışmaları kapsamında İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisinin gerçekleştireceğini duyururken, bahsi geçen ilçelerde yaşayan vatandaşlar uyarıldı.

Havanın gitgide sıcak olduğu şu zamanlarda su kullanımı artmıştır. Bu nedenle “Bayrampaşa, Güngören ve Fatih’te sular saat kaçta gelecek?” sorusunun cevabı merak ediliyor.

29 HAZİRAN 2025 İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 29 Haziran 2025 Pazar günü Bayrampaşa, Güngören ve Fatih ilçelerinde planlı su kesintileri uygulanacağını belli oldu.

Kesintiler belli saat aralığında, içme suyu hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle gerçekleştirilecektir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

BAYRAMPAŞA, GÜNGÖREN, FATİH’TE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Bayrampaşa'da sular, 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 11:00 civarında yeniden verilmeye başlanacak. Güngören'de sular, 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 11:00 civarında açılacaktır.

Fatih'te ise sular, 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 11:00 civarında yeniden verilmeye başlanacak.