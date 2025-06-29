Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 29 Haziran 2025 İSKİ İstanbul su kesintisi! Bayrampaşa, Güngören, Fatih’te sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

29 Haziran 2025 İSKİ İstanbul su kesintisi! Bayrampaşa, Güngören, Fatih’te sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
29 Haziran 2025 İSKİ İstanbul su kesintisi! Bayrampaşa, Güngören, Fatih’te sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İstanbul, Su Kesintisi, İSKİ, Bayrampaşa, Güngören, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

29 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul'un Bayrampaşa, Güngören, Fatih ve bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacaktır. . İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan kesintiler, altyapı yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle gerçekleştirileceği belli oldu. Peki, 29 Haziran Bayrampaşa, Güngören ve Fatih’te sular ne zaman kesilecek, saat kaçta geri gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

29 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından planlanan su kesintileri sebebiyle İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan Bayrampaşa, Güngören ve Fatih ilçelerinde su kesintisi yaşanacaktır.

İSKİ’nin altyapı güçlendirme, şebeke hattı yenileme ve arıza giderme çalışmaları kapsamında İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisinin gerçekleştireceğini duyururken, bahsi geçen ilçelerde yaşayan vatandaşlar uyarıldı.

Havanın gitgide sıcak olduğu şu zamanlarda su kullanımı artmıştır. Bu nedenle “Bayrampaşa, Güngören ve Fatih’te sular saat kaçta gelecek?” sorusunun cevabı merak ediliyor.

29 Haziran 2025 İSKİ İstanbul su kesintisi! Bayrampaşa, Güngören, Fatih’te sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

29 HAZİRAN 2025 İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 29 Haziran 2025 Pazar günü Bayrampaşa, Güngören ve Fatih ilçelerinde planlı su kesintileri uygulanacağını belli oldu.

Kesintiler belli saat aralığında, içme suyu hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle gerçekleştirilecektir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

29 Haziran 2025 İSKİ İstanbul su kesintisi! Bayrampaşa, Güngören, Fatih’te sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 2. Resim

BAYRAMPAŞA, GÜNGÖREN, FATİH’TE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Bayrampaşa'da sular, 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 11:00 civarında yeniden verilmeye başlanacak. Güngören'de sular, 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 11:00 civarında açılacaktır.

Fatih'te ise sular, 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 11:00 civarında yeniden verilmeye başlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP'yi karıştıran krizde yeni perde! Mansur Yavaş, Sözcü'yü yalanladıİntihar değil cinayet girişimi! Eşinin 6. kattan attığı kadın felç kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ADM Elektrik duyurdu, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Didim Elektrik kesintisi sorgulama! - HaberlerADM Elektrik duyurdu, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Didim Elektrik kesintisi sorgulama!Sevcan Orhan'ın son durumu ne? Sahnede fenalaşmıştı, ilk açıklama geldi! - HaberlerSevcan Orhan'ın son durumu ne? Sahnede fenalaşmıştı, ilk açıklama geldi!MasterChef altın çocuk Tunahan kimdir, turu geçti mi? 2025 sezonuna damga vurdu - HaberlerMasterChef altın çocuk Tunahan kimdir, turu geçti mi? 2025 sezonuna damga vurduPazar günü İstanbul'da yağmur var mı, saat kaçta yağacak? Meteoroloji uyardı - HaberlerPazar günü İstanbul'da yağmur var mı, saat kaçta yağacak? Meteoroloji uyardı99. Gazi Koşusu hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Gazi Koşusu'na geri sayım! - Haberler99. Gazi Koşusu hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Gazi Koşusu'na geri sayım!29 Haziran hangi metrolar kapalı, ne zaman açılacak? Metro İstanbul duyurdu - Haberler29 Haziran hangi metrolar kapalı, ne zaman açılacak? Metro İstanbul duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...