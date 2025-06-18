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Sultanbeyli'de su kesintisi yaşanacak mahalleler belli oldu! 18-19 Haziran İSKİ Sultanbeyli'de sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sultanbeyli&#039;de su kesintisi yaşanacak mahalleler belli oldu! 18-19 Haziran İSKİ Sultanbeyli&#039;de sular ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde su kesintisinin ne zaman saat kaçta gerçekleşeceği merak ediliyor. Bugün ve yarın olmak üzere Sultanbeyli'de belirli saat aralığında su kesintisi etkili olacak. İşte 18 - 19 Haziran İstanbul Sultanbeyli su kesintisi saatleri...

Sultanbeyli su kesintisi bilgilerine dair detaylar paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu en çok araştırılan konulardan biri oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hakkında paylaşımda bulundu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

Sultanbeyli 'de su kesintisi yaşanacak mahalleler belli oldu! 18-19 Haziran İSKİ Sultanbeyli'de sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

18-19 HAZİRAN İSKİ SULTANBEYLİ'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Adik Mahallesi'nde, içme suyu hatlarında gerçekleşen 300 mm çaplı şebeke hattı arızası sebebiyle su kesintisi gerçekleşecektir.

Arızanın 18 Haziran 2025 tarihinde tespit edildiği ve çalışmaların aynı gün içinde saat 23.59 saatlerinde tamamlanarak sorunun giderilmesi bekleniyor.

Bölgede yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ekipler arıza üzerinde yoğun bir mesai harcamaktadır. Çalışmaların tahmini bitiş zamanı ise 18 Haziran akşamıdır. Yekililer su kullanım noktasında tasarruflu olunması gerektiğine vurgu yaptı.

İSKİ SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ

ARIZA KESİNTİ
İLÇE:SULTANBEYLİ
ETKİLENEN MAHALLE:ADİL MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:18/06/2025
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 18/06/2025 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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