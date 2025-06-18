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Esenyurt sular ne zaman gelecek? İstanbul Esenyurt su kesintisi 18 Haziran

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Esenyurt sular ne zaman gelecek? İstanbul Esenyurt su kesintisi 18 Haziran
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Esenyurt, Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde yaşayan vatandaşları 18 Haziran 2025 Çarşamba günü etkileyen uzun süreli su kesintisi gündemdeki yerini aldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), söz konusu bölgelerde yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Esenyurt sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Esenyurt sular ne zaman gelecek merak ediliyor. İSKİ Esenyurt dahil olmak üzere üç ilçeyi kapsayan su kesintisinin nedeni olarak bakım, onarım ve montaj faaliyetlerini gösterdi.

Altyapının yenilenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların, su şebekesinin daha sağlıklı hizmet verebilmesi için gerekli olduğu vurgulandı. Yetkililer vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmaları hızlı ve titiz bir şekilde yürüttüklerini belirtti.

Esenyurt sular ne zaman gelecek? İstanbul Esenyurt su kesintisi 18 Haziran - 1. Resim

ESENYURT SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 18 Haziran 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren başlayan su kesintisi, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında yerini aldo.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre altyapı sistemlerinde yürütülen planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölgede 12 saat sürecek bir kesinti yaşanıyor.

Sabah 10.00’da başlayan su kesintisinin, planlandığı şekilde akşam saat 22.00’de sona ermesi bekleniyor. Çalışmalar planlanandan erken tamamlanırsa, suyun mahallelere daha erken saatlerde kademeli olarak geri verileceği ifade ediliyor.

Esenyurt sular ne zaman gelecek? İstanbul Esenyurt su kesintisi 18 Haziran - 2. Resim

ESENYURT SU KESİNTİSİ YAPILAN MAHALLELER

Su kesintisinden etkilenen bölgeler arasında Esenyurt’un kalabalık nüfuslu ve merkezi mahalleleri yer alıyor. İstanbul Esenyurt su kesinti Barbaros Hayrettin Paşa, Cumhuriyet, Gökevler, Mevlana ve Piri Reis Mahalleleri'nde gerçekleştiriliyor.

Esenyurt sular ne zaman gelecek? İstanbul Esenyurt su kesintisi 18 Haziran - 3. Resim

18 HAZİRAN SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ tarafından yayımlanan resmi bilgilere göre 18 Haziran’da başlayan su kesintisi saat 10.00 itibarıyla devreye girdi. Kesintinin ise gece 22.00’ye kadar sürmesi öngörülüyor.

Çalışmaların teknik sürecine bağlı olarak suyun dönüşü bölgelere göre farklılık gösterecek. Bazı mahallelere su erken saatlerde gelirken bazı bölgelerde gecikme yaşanabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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