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Beylikdüzü su kesintisi ne zaman gelecek, bitecek? 18 Haziran İSKİ arıza sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beylikdüzü su kesintisi ne zaman gelecek, bitecek? 18 Haziran İSKİ arıza sorgulama
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18 Haziran Beylikdüzü su kesintisi yaşanıyor. Beylikdüzü su kesintisi yaşanan mahallerde ikamet eden vatandaşlar İSKİ arıza sorgulama bilgisine bakıyor. İSKİ'de yer alan bilgiye göre 12 saat sürecek Beylikdüzü su kesintisi bitiş saati belli oldu.

18 Haziran 2025 Çarşamba günü Beylikdüzüsu kesintisi yaşayan vatandaşlar İSKİ arıza sorgulama üzerinden bitiş saatini sorguluyor.

BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ

Beylikdüzü su kesintisi etkili oluyor. 17 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da başlayan su kesintisi içme suyu sistemlerinde yapılan bakım onarım çalışmaları nedeniyle planlı su kesintisi yaşanıyor.

İSKİ’nin sitesinde yer alan bilgiye göre Beylikdüzü su kesintisi 22.00'de sona ermesi bekleniyor.

Beylikdüzü su kesintisi ne zaman gelecek, bitecek? 18 Haziran İSKİ arıza sorgulama - 1. Resim

BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER

18 Haziran Beylikdüzü su kesintisi yaşanan mahalleler belli oldu. 12 saat sürecek kesintiden etkilenen mahalleler İSKİ arıza sorgulama ile açıklandı:

Adnan Kahveci Mahallesi, Büyükşehir Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kavaklı Mahallesi, Marmara Mahallesi'nde yaşanıyor. Sahil Mahallesi su kesintisi ise 13.00'e kadar sürecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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