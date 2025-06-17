Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek 17 Haziran? İSKİ su kesintisi arıza sorgulama
17 Haziran Sultangazi su kesintisi yaşanıyor. Sultangazi su kesintisi yaşanan mahallerde ikamet eden vatandaşlar İSKİ arıza sorgulama bilgisine bakıyor. İSKİ'de yer alan bilgiye göre Sultangazi su kesintisi bitiş saati belli oldu.
17 Haziran 2025 Salı günü Sultangazi su kesintisi yaşayan vatandaşlar İSKİ arıza sorgulama üzerinden bitiş saatini sorguluyor.
SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ
Sultangazi su kesintisi etkili oluyor. 17 Haziran 2025 Salı günü saat 08.55'te başlayan su kesintisi içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 600 MM çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle yaşanıyor.
İSKİ’nin sitesinde yer alan bilgiye göre Sultangazi su kesintisi 18 Haziran saat 01.00'de gelmesi bekleniyor.
SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER 17 HAZİRAN
17 Haziran Sultangazi su kesintisi yaşanan mahalleler belli oldu. İSKİ arıza sorgulama üzerinden alınan bilgilere göre, 50. YIL Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Cebeci Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Sultançiftliği Mahallesi, Uğur Mumcu Mahallesi, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. Kesinti bitiş saati 18 Haziran Çarşamba 01.00 olarak açıklandı.