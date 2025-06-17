İstanbul’da uzun süreli su kesintisi! Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt’ta sular ne zaman gidecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Haziran 2025 12:54 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 12:57 - Güncelleme:

İstanbul Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt’ta suların ne zaman gideceği araştırılıyor. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle yarın uzun süreli su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt’ta su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından İstanbul’da sular ne zaman gidecek sorusu gündeme geldi. BEYLİKDÜZÜ’NDE SULAR NE ZAMAN GİDECEK? İSKİ tarafından yapılan duyuruda 18 Haziran Çarşamba günü Beylikdüzü’nde 10.00-22.00 saatleri arasında uzun süreli su kesintisi yaşanacak. BÜYÜKÇEKMECE’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? Büyükçekmece’nin Çakmaklı, Alkent 2000, 19 Mayıs (bir kısmı), Cumhuriyet, Karaağaç, Pınartepe, Atatürk ve Fatih Mahalleleri’ne 18 Haziran Çarşamba günü 10.00-22.00 saatleri arasında su verilmeyecek. ESENYURT’TA SULAR NE ZAMAN GELECEK? Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa, Cumhuriyet, Gökevler, Mevlana ve Piri Reis Mahalleleri’nde Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle 10.00-22.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak. İlgili Haber Ikea sürpriz kutusu doğru mu? İkea'dan açıklama geldi! Ikea gizemli kutu kampanyası Voleybol dünya şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları voleybol maçları takvimi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi