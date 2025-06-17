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İstanbul’da uzun süreli su kesintisi! Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt’ta sular ne zaman gidecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul’da uzun süreli su kesintisi! Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt’ta sular ne zaman gidecek?
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İstanbul Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt’ta suların ne zaman gideceği araştırılıyor. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle yarın uzun süreli su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt’ta su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından İstanbul’da sular ne zaman gidecek sorusu gündeme geldi.

BEYLİKDÜZÜ’NDE SULAR NE ZAMAN GİDECEK?

İSKİ tarafından yapılan duyuruda 18 Haziran Çarşamba günü Beylikdüzü’nde 10.00-22.00 saatleri arasında uzun süreli su kesintisi yaşanacak.

İstanbul’da uzun süreli su kesintisi! Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt’ta sular ne zaman gidecek? - 1. Resim

BÜYÜKÇEKMECE’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Büyükçekmece’nin Çakmaklı, Alkent 2000, 19 Mayıs (bir kısmı), Cumhuriyet, Karaağaç, Pınartepe, Atatürk ve Fatih Mahalleleri’ne 18 Haziran Çarşamba günü 10.00-22.00 saatleri arasında su verilmeyecek.

İstanbul’da uzun süreli su kesintisi! Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt’ta sular ne zaman gidecek? - 2. Resim

ESENYURT’TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa, Cumhuriyet, Gökevler, Mevlana ve Piri Reis Mahalleleri’nde Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle 10.00-22.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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