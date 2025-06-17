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Ikea sürpriz kutusu doğru mu? İkea'dan açıklama geldi! Ikea gizemli kutu kampanyası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ikea sürpriz kutusu doğru mu? İkea&#039;dan açıklama geldi! Ikea gizemli kutu kampanyası
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada hızla yayılan "IKEA gizemli kutu kampanyası" büyük merak uyandırdı. Instagram, Facebook ve bazı mesajlaşma uygulamalarında paylaşılan reklamlar, binlerce kullanıcıyı cezbetti. Söz konusu iddiaların ardında dolandırıcılık faaliyetleri yatıyor olabilir. Ikea sürpriz kutusu doğru mu, Ikea gizemli kutu kampanyası gerçek mi soruları kullanıcıların gündeminde.

İnternette dolaşan “45. yıla özel gizemli kutu” kampanyalarıyla ilgili olarak IKEA Türkiye'den resmi bir açıklama yapıldı. Şirket, bu kampanyaların tamamen asılsız olduğunu ve IKEA ile hiçbir bağının bulunmadığını duyurdu.

Ikea sürpriz kutusu doğru mu? İkea'dan açıklama geldi! Ikea gizemli kutu kampanyası - 1. Resim

IKEA SÜRPRİZ KUTU DOĞRU MU?

Sosyal medya platformlarında ve bazı internet sitelerinde yayılan “IKEA sürpriz kutu” kampanyası, kullanıcılar arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Facebook ve Instagram gibi platformlarda karşılaşılan reklamlar, birçok kişiyi heyecanlandırdı.

Bu reklamların ardında gerçek bir kampanya mı var, yoksa bir dolandırıcılık girişimi mi söz konusu, bu sorular cevap bekliyor. Sürpriz kutu adı altında yapılan satışların ardındaki gerçek merak ediliyor.

Kullanıcıların bazıları kampanyalar kapsamında ödeme yaptıktan sonra ürün alamadıklarını belirtiyor. Öte yandan kart bilgilerinin izinsiz kullanıldığına dair iddialar da gündeme gelmiş durumda. Tüm bu gelişmeler, kamuoyunda endişe meydana getirirken gözler IKEA’nın resmi açıklamasına çevrildi.

Ikea sürpriz kutusu doğru mu? İkea'dan açıklama geldi! Ikea gizemli kutu kampanyası - 2. Resim

IKEA GERÇEKTEN GİZEMLİ KUTU SATIYOR MU?

İddiaların ardından kullanıcılar, “IKEA gerçekten gizemli kutu satıyor mu?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Daha önce başka markaların ismi kullanılarak benzer kampanyalar düzenlenmiş ve bu yöntemle birçok kişi mağdur edilmişti.

IKEA’nın adıyla düzenlendiği öne sürülen bu kampanyalarda da benzer bir dolandırıcılık senaryosu olduğu görüldü.

Sahte web siteleri ve sponsorlu gönderilerle yayılan kampanyalar, kullanıcıları “hediye kazanma” ya da “sürpriz kutu fırsatı” gibi vaatlerle kandırmayı amaçlıyor. Bu tür reklamlar, genellikle markaların güvenilirliğinden faydalanarak kişisel verileri ele geçirme hedefi taşıyor. 

Ikea sürpriz kutusu doğru mu? İkea'dan açıklama geldi! Ikea gizemli kutu kampanyası - 3. Resim

IKEA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmeler üzerine IKEA Türkiye, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bir bilgilendirme mesajı paylaştı. Şirket açıklamasında “45. yıla özel” ya da benzeri başlıklarla duyurulan sürpriz kutu kampanyalarının gerçek dışı olduğu açıkça ifade edildi. IKEA, bu tür sahte kampanyalarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve kullanıcıların bu paylaşımlara kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

Ikea sürpriz kutusu doğru mu? İkea'dan açıklama geldi! Ikea gizemli kutu kampanyası - 4. Resim

Bilgilendirme
Değerli Müşterimiz,

Hakkımızda çıkan "45. Yıla özel tam 50 kişiye hediye" başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu kapsamda şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Konu ile ilgili WhatsApp'tan gelen mesajlar ve Twitter'da yayınlanan tweetler başta olmak üzere hiçbir bilgilendirmeye itibar edilmemesini rica ederiz.

Yeni kampanyalarımız ve IKEA ile ilgili en güncel haberler için bizi sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sitemizden takip etmeye devam edin. İlginize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

IKEA Türkiye.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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