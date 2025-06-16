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579 bin liralık dolandırıcılık yazım hatası ile sona erdi! Sahtekar avukat tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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579 bin liralık dolandırıcılık yazım hatası ile sona erdi! Sahtekar avukat tutuklandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da Yasemin B., dolandırıcılık suçundan hükümlü erkek arkadaşının tahliyesi için Serkan Korkmaz isimli avukatla anlaştı. Sahte evraklarla dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvuran Yasemin B., polislerle iş birliği yaparak sahtekar avukatı adliyede suçüstü yakalattı. Sahte belgeler ile 578 bin 900 lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen Korkmaz tutuklandı.

İstanbul'da Yasemin B. isimli kadın, dolandırıcılık suçundan hükümlü bulunan erkek arkadaşının tahliyesi için İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Serkan Korkmaz ile anlaştı. Avukat Serkan Korkmaz, Yasemin B.'nin erkek arkadaşını tahliye ettireceğini belirtirken, hapis cezalarının adli para cezalarına çevirttiğine dair de sahte evraklar hazırladı.

YAZIM HATASI ELE VERDİ

Serkan Korkmaz, Yasemin B.'ye vermek üzere 'sulh ceza hakimliği' olması gereken ‘sulh ceza mahkemesi' yazılı ağır ceza mahkemesi başkanının da isminin kullanıldığı sahte tahliye kağıtları ve Adalet Bakanlığı'nın düzenlediğine dair "tahliyesinde sakınca bulunmamaktadır" yazılı sahte evraklar oluşturdu.

BAŞKA BİR AVUKATLA KONUŞUNCA ORTAYA ÇIKTI

Erkek arkadaşının tahliye olacağına inanan Yasemin B., durumu başka bir avukatla konuşunca Korkmaz'ın dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Yasemin B.'nin durumu anlattığı diğer avukat, bu durumun mümkün olmayacağını ve dolandırılmış olabileceğini söyleyince Yasemin B., Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Anadolu Adliyesi Polis Merkezi Amirliği ekipleri dolandırıcı avukata operasyon yaparak gözaltına aldı. Yasemin B., savcı ve polis ile koordine olup yerlerini bildirdi. Serkan Korkmaz, Yasemin B. ile adliyede görüştüğü sırada şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin, Yasemin B.'yi toplamda 578 bin 900 TL dolandırdığı öğrenildi.

10 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK YAPMIŞ

"Sahtecilik ve dolandırıcılık" suçundan birçok suç kaydı bulunan, yargılanıp ceza dahi aldığı belirlenen ve başka müvekkillerini toplamda 10 milyon lira dolandırdığı tespit edilen sahte avukat Serkan Korkmaz, hakkındaki suçlamayı kabul etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Korkmaz ifadesinde "Bazı evrakları onu aldatmak amacıyla sahte olarak oluşturduğumu kabul ediyorum. Sahte evraklarla tarafıma duyduğu güvenden faydalanıp menfaat temin ettiğim doğrudur. Pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI

Savcılık, şüphelinin avukatlık mesleği sebebiyle kendisine duyulan güveni kötüye kullanarak çeşitli bahanelerle sahte evrak düzenlediğini belirterek tutuklanmasını talep etti. Şüpheli Serkan Korkmaz, "Resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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