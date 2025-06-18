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İstanbul Büyükçekmece su kesintisi! Büyükçekmece sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul Büyükçekmece su kesintisi! Büyükçekmece sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul’un üç ilçesinde 12 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbul'da terfi merkezi ve isale hattında gerçekleştirilecek bakım onarım çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece’de sular kesildi. Vatandaşlar Büyükçekmece’de sular ne zaman gelecek sorusuna cevap aramaya başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle üç ilçede su kesintisinin yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar Büyükçekmece’de sular ne zaman gelecek sorusunu araştırmaya başladı.

İstanbul Büyükçekmece su kesintisi! Büyükçekmece sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

BÜYÜKÇEKMECE’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul Büyükçekmece ilçesinde saat 10.00 itibarıyla su kesintisi yaşanıyor. İSKİ 12 saat sürecek olan kesintinin ardından bölgeye tekrardan saat 22.00 itibarıyla sular verilmeye başlanacağını duyurdu.

İstanbul Büyükçekmece su kesintisi! Büyükçekmece sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

BÜYÜKÇEKMECE HANGİ MAHALLELERDE SULAR KESİK?

Büyükçekmece’nin Çakmaklı, Alkent 2000, 19 Mayıs (bir kısmı), Cumhuriyet, Karaağaç, Pınartepe, Atatürk ve Fatih Mahalleleri’ne 18 Haziran Çarşamba günü 10.00-22.00 saatleri arasında su verilmeyecek.

BÜYÜKÇEKMECE’DE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece’de su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamalara göre İstanbul Büyükçekmece’de 22.00 itibarıyla sular verilmeye başlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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