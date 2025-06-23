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23 Haziran 2025 İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bu ilçe ve mahallelerde yaşayanlar suya hasret kalacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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23 Haziran 2025 İzmir&#039;de sular ne zaman gelecek? Bu ilçe ve mahallelerde yaşayanlar suya hasret kalacak
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İZSU tarafından paylaşılan verilere göre İzmir'in bazı ilçe ve mahalleride bakım ve onarım kapsamında su kesintisi gerçekleşecektir. İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek? İşte tüm ayrıntılar...

İZSU’nun planlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleşmesi sebebiyle İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi uygulanacak. 23 Haziran’da İzmir’de hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte tüm ayrıntılar...

23 Haziran 2025 İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bu ilçe ve mahallelerde yaşayanlar suya hasret kalacak - 1. Resim

23 HAZİRAN 2025 İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 

İzmir'in Aliağa, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Dikili ve Foça ilçelerinde belirli saatler arasında sular 23 Haziran 2025 tarihinde kesilecektir.

İZMİR PLANLI SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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