23 Haziran 2025 İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bu ilçe ve mahallelerde yaşayanlar suya hasret kalacak
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İZSU tarafından paylaşılan verilere göre İzmir'in bazı ilçe ve mahalleride bakım ve onarım kapsamında su kesintisi gerçekleşecektir. İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek? İşte tüm ayrıntılar...
İZSU’nun planlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleşmesi sebebiyle İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi uygulanacak. 23 Haziran’da İzmir’de hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte tüm ayrıntılar...
23 HAZİRAN 2025 İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İzmir'in Aliağa, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Dikili ve Foça ilçelerinde belirli saatler arasında sular 23 Haziran 2025 tarihinde kesilecektir.
İZMİR PLANLI SU KESİNTİSİ SORGULAMA
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|B.HAYRETTİN PAŞA, FATİH, MİMAR SİNAN
|23.06.2025 saat 10:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ENERJİ KESİNTİSİNDEN DOLAYI DEPO SEVİYEMİZ DÜŞMÜŞTÜR BU NEDENLE HELVACI FATİH MAH , BARBAROS MAH , MİMAR S,NAN MAH
|BAYRAKLI
|ALPASLAN, CENGİZHAN, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER
|23.06.2025 saat 14:10 ile 16:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2177 SK NO2 İÇİN
|BERGAMA
|ERTUĞRUL
|23.06.2025 saat 13:30 ile 23.06.2023 saat 15:30 arasında yaklaşık -17542 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ERTUĞRUL MAHALLESİNDE YAKLAŞIK 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|BARBAROS, GAZİ OSMAN PAŞA, RAFET PAŞA, TUNA, YEŞİLOVA
|23.06.2025 saat 15:20 ile 16:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|KAMİL TUNCA--143 SK. KVŞ.
|BUCA
|ATATÜRK
|23.06.2025 saat 09:20 ile 15:20 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|63 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|ÇEŞME
|ÇİFTLİK
|23.06.2025 saat 13:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 83 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|DİKİLİ
|DEMİRTAŞ
|23.06.2025 saat 15:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|DEMİRTAŞ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNİTİSİ YAŞANACAKTIR.
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|23.06.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI ADA MAHALLESİ VE CİVARINDA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|FOÇA
|FATİH, HACIVELİ, KAZIM DİRİK
|23.06.2025 saat 12:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI
|FOÇA
|CUMHURİYET, FATİH, KOZBEYLİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|11.06.2025 saat 19:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin