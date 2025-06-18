Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? 19 Haziran 2025 Gaziantep su kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak?

19 Haziran 2025 Perşembe günü Gaziantep'te meydana gelecek su kesintisi kısa süre içerisinde merak konusu haline geldi. Vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?", "Hangi ilçeler etkilenecek?" sorularına cevap ararken, kesintiye dair detaylar araştırılıyor. İşte 19 Haziran 2025 Gaziantep su kesintisisi sorgulama ekranı...

Gaziantep'te yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. 19 Haziran 2025 Perşembe günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisi meydana gelecek.

GASKİ tarafından yapılacak açıklamada, planlı kesinti kapsamında belirli bölgelerde su verilmeyeceği bilgisi paylaşıldı. Vatandaşlar "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?", "Hangi ilçeler kesintiden etkilenecek?" sorularına cevap aramaya başladı. İşte, Gaziantep su kesintisiyle ilgili merak edilenler...

GAZİANTEP SU KESİNTİSİNE ZAMAN?

Gaziantep'teki su kesintileri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bölgede yaşayanlar, GASKİ tarafından açıklanan planlı kesinti takvimini erişim sağladı. Vatandaşlar, sıcaklıkların etkisini arttırdığı şu günlerde su kesintisilerini önceden öğrenmek istiyor.

Son olarak 12, 13 ve 30 Nisan tarihlerinde duyurulan kesintiler dikkat çekerken, 19 Haziran tarihi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Herhangi bir planlama duyurusu yapılmamasına rağmen, bazı mahallerde su kesintisi yaşanmıştı. Vatandaşlar, GASKİ'nin hesaplar üzerinden bilgi almaya çalışıyor.

GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan son açıklamasında; "Bugün, şehrimize içme suyu sağlayan terfi istasyonlarımızdan birinde elektrik dağıtım şirketi kaynaklı bir enerji kesintisi yaşanmıştır. Bu durum, su iletim sistemimizin geçici olarak durmasına neden olmuştur. Enerji teminine yönelik çalışmalar, ilgili dağıtım kurumu ekipleri tarafından yerinde ve tüm hızıyla sürdürülmektedir. Arızanın giderilmesinin ardından, suyun yeniden verilmesine hemen başlanacaktır" denildi.

GAZİANTEP SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI!