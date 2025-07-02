Gaziantep elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! 2-3 Temmuz 2025 Araban, Islahiye, Nizip ve Şahinbey'de elektrikler ne zaman gelecek?

Gaziantep'te 2-3 Temmuz 2025 tarihlerinde Gaziantep'in Araban, Islahiye Nizip, Şahinbey olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek olan elektrik kesintileri gün boyu devam edecek. İşte Gaziantep elektrik kesintisine ilişkin detaylar...

Toroslar EDAŞ tarafından Gaziantep elektrik kesintisi listesi paylaşıldı. Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Çarşamba ve 3 Temmuz Perşembe günleri Gaziantep'in birçok ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler merak konusu oldu. Gaziantep'te elektrik ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

2-3 TEMMUZ 2025 ARABAN, ISLAHİYE, NİZİP, ŞAHİNBEY'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Gaziantep'in Araban ilçesinin bazı mahallelerinde 14:00 - 17:00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Islahiye ilçesinin Günebakan, Şehit UZM.ÇVŞ Süleyman Şen, Emel, Kılıçoğlu, Yeşilyurt Belediye, Fatih Sultan Mehmet mahalle ve sokaklarında bugün 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Nizip'in Bahçeli mahallesinde 09:30 - 17:00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi gerçekleşecektir.

Yetkililer, bu planlı elektrik kesintisini bakım ve güçlendirme çalışmaları nedeniyle gerçekleşeceğini açıkladı. Gelecekte yaşanabilecek muhtemel arızaların önüne geçmek adına bu çalışmalar yapılmaktadır.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde geniş bir alanda elektrik akışı kesilecektir. Kesinti süresi boyunca evlerde, iş yerlerinde ve kamu binalarında elektrik kullanılamayacaktır.