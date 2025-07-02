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Gaziantep elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! 2-3 Temmuz 2025 Araban, Islahiye, Nizip ve Şahinbey'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gaziantep elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! 2-3 Temmuz 2025 Araban, Islahiye, Nizip ve Şahinbey&#039;de elektrikler ne zaman gelecek?
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Gaziantep'te 2-3 Temmuz 2025 tarihlerinde Gaziantep'in Araban, Islahiye Nizip, Şahinbey olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek olan elektrik kesintileri gün boyu devam edecek. İşte Gaziantep elektrik kesintisine ilişkin detaylar...

Toroslar EDAŞ tarafından Gaziantep elektrik kesintisi listesi paylaşıldı. Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Çarşamba ve 3 Temmuz Perşembe günleri Gaziantep'in birçok ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler merak konusu oldu. Gaziantep'te elektrik ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

Gaziantep elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! 2-3 Temmuz 2025 Araban, Islahiye, Nizip, Şahinbey'de elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

 2-3 TEMMUZ 2025 ARABAN, ISLAHİYE, NİZİP, ŞAHİNBEY'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Gaziantep'in Araban ilçesinin bazı mahallelerinde 14:00 - 17:00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ARABAN ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Gaziantep elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! 2-3 Temmuz 2025 Araban, Islahiye, Nizip, Şahinbey'de elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

ISLAHİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

Islahiye ilçesinin Günebakan, Şehit UZM.ÇVŞ Süleyman Şen, Emel, Kılıçoğlu, Yeşilyurt Belediye, Fatih Sultan Mehmet mahalle ve sokaklarında bugün

Gaziantep elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! 2-3 Temmuz 2025 Araban, Islahiye, Nizip, Şahinbey'de elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

NİZİP ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Nizip'in Bahçeli mahallesinde 09:30 - 17:00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi gerçekleşecektir.

Yetkililer, bu planlı elektrik kesintisini bakım ve güçlendirme çalışmaları nedeniyle gerçekleşeceğini açıkladı. Gelecekte yaşanabilecek muhtemel arızaların önüne geçmek adına bu çalışmalar yapılmaktadır.

Gaziantep elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! 2-3 Temmuz 2025 Araban, Islahiye, Nizip, Şahinbey'de elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

ŞAHİNBEY ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde geniş bir alanda elektrik akışı kesilecektir. Kesinti süresi boyunca evlerde, iş yerlerinde ve kamu binalarında elektrik kullanılamayacaktır.

Gaziantep elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! 2-3 Temmuz 2025 Araban, Islahiye, Nizip, Şahinbey'de elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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