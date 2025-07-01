2 Temmuz 2025 Hatay elektrik kesintisi sorgulama: Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde elektrik kesintisi var mı?
Toroslar EDAŞ tarafından yapılan paylaşıma göre, Hatay'ın birçok ilçesinde elektrik kesinti meydana geleceğini duyurdu. 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü sabah saatleri başlayan elektrik kesintisinin akşam saatlerine kadar devam edeceği bilgisi verildi. Peki, Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde elektrik kesintisi var mı? İşte elektrik kesintisine ilişkin tüm detaylar...
Hatay'da 2 Temmuz 2025 tarihinde planlı elektrik kesinti yaşanacaktır.
Toroslar EDAŞ'ın internet adresi üzerinden yaptığı açıklamada elektrik kesintisinin bakım ve iyileşme çalışmaları dahilinde gerçekleşeceği belirtilirken bazı bölgelerin etkileneceğini de eklendi.
HATAY'IN ANTAKYA VE ARSUZ İLÇELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR MI?
2 Temmuz 2025 Çarşamba günü Hatay'ın Antakya ilçesinin bazı mahallerinde 09:00 - 12:00, 09:00 - 17:00 ve 09:00 - 15:00 saatlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları sebebiyle elektrik kesinti yaşanacaktır.
ANTAKYA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ
ARSUZ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ
Hatay'ın Arsuz ilçesinin hemen her mahallesinde yarın elektrik kesintisi yaşacaktır. 09:00 - 17:00 ve