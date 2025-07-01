2 Temmuz 2025 Hatay elektrik kesintisi sorgulama: Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde elektrik kesintisi var mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Temmuz 2025 15:41 - Güncelleme: 1 Temmuz 2025 15:41 - Güncelleme:

Toroslar EDAŞ tarafından yapılan paylaşıma göre, Hatay'ın birçok ilçesinde elektrik kesinti meydana geleceğini duyurdu. 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü sabah saatleri başlayan elektrik kesintisinin akşam saatlerine kadar devam edeceği bilgisi verildi. Peki, Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde elektrik kesintisi var mı? İşte elektrik kesintisine ilişkin tüm detaylar...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin