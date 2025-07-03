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İzmir'de orman yangını devam ediyor mu? Çeşme ve Ödemiş yangınında son durum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir&#039;de orman yangını devam ediyor mu? Çeşme ve Ödemiş yangınında son durum
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artması ile orman yangınlarında artış da sürüyor. İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale devam ederken, son durum merak ediliyor. İşte, 3 Temmuz 2025 İzmir orman yangınlarında son durum...

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Çeşme ilçesinde etkili olan yangına 2 uçak ve 6 helikopter ile müdahale edilirken, Ödemiş'te de mücadele sürüyor.

ÇEŞME ORMAN YANGININDA SON DURUM NE?

Ildır Mahallesi’nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Çeşme ilçesinde etkili olan yangına 2 uçak ve 6 helikopter ile kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İzmir'de orman yangını devam ediyor mu? Çeşme ve Ödemiş yangınında son durum - 1. Resim

Yangın tarım alanında başlayıp ormana sıçramış, tedbir amaçlı üç mahalle boşaltılmıştı.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı.

İzmir'de orman yangını devam ediyor mu? Çeşme ve Ödemiş yangınında son durum - 2. Resim

Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla yönünde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı mevkilerinde araç geçişlerine izin verilmiyor.

Çeşme'ye ulaşımın İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahı üzerinden sağlandığı bildirildi.

İzmir'de orman yangını devam ediyor mu? Çeşme ve Ödemiş yangınında son durum - 3. Resim

ÖDEMİŞ ORMAN YANGININDA SON DURUM NE?

Dün, Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.

İzmir'de orman yangını devam ediyor mu? Çeşme ve Ödemiş yangınında son durum - 4. Resim

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

Bakan Yerlikaya, "3 ilde 184 konut hasar gördü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "İzmir'de 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır, Bilecik'te 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır, Manisa'da ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü. Yangın afetinden etkilenenlere barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında İzmir, Bilecik ve Manisa için toplam 21 milyon 603 bin 400 lira ödeme yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

İzmir'de orman yangını devam ediyor mu? Çeşme ve Ödemiş yangınında son durum - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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