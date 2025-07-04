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İzmir yangını neden çıktı? 4 Temmuz Buca Ödemiş ve Çeşme yangınlarından son durum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de orman yangınları sebebiyle her sene binlerce hektarlık alan kül oluyor. 2025 Temmuz ayında İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan yangın Çeşme ile Ödemiş ilçelerinde devam ediyor. Binlerce kişi İzmir'de neden yangın çıktığını araştırmaya başladı. İşte 4 Temmuz Buca Ödemiş ve Çeşme yangınlarından son durum...

Türkiye Ormancılık Derneği'nin resmi verilerden derlediği istatistiklere bakıldığında, 2014-2024 yıllar arasında Türkiye genelinde çıkan yangınların yarısı İzmir, Antalya ve Muğla'da gerçekleşmektedir.

İzmir yangını neden çıktı? 4 Temmuz Buca Ödemiş ve Çeşme yangınlarından son durum - 1. Resim

Ülkemizde hem en çok yangın çıkan hem de yangınlarda en çok ormanın kaybedildiği bölgelerden biri de İzmir'dir.

İzmir yangını neden çıktı? 4 Temmuz Buca Ödemiş ve Çeşme yangınlarından son durum - 2. Resim

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinde İzmir, Türkiye'de tüm zamanların en çok orman yangınının yaşandığı ve 2024 yılında en fazla alanın kaybedildiği ikinci kent oldu.

İzmir yangını neden çıktı? 4 Temmuz Buca Ödemiş ve Çeşme yangınlarından son durum - 3. Resim

Türkiye Ormancılar Derneği'in paylaştığı resmi verilerindeki rakamla ise, son on yılda İzmir'de, Antalya'ya nazaran daha fazla yangın yaşandığı yönündeydi.

İzmir yangını neden çıktı? 4 Temmuz Buca Ödemiş ve Çeşme yangınlarından son durum - 4. Resim

Peki, İzmir yangını neden çıktı? İşte  4 Temmuz Buca Ödemiş ve Çeşme orman yangınlarına ilişkin tüm ayrıntılar...

İzmir yangını neden çıktı? 4 Temmuz Buca Ödemiş ve Çeşme yangınlarından son durum - 5. Resim

İZMİR YANGINI NEDEN ÇIKTI?

İzmir’in Çeşme, Ödemiş, Seferihisar ve Foça ilçelerinde birden fazla yerde yangın çıktı. Bu yangınlar sebebiyle bazı yerleşim alanları tedbir amacıyla tahliye edildi.

İzmir'de çıkan yangınların sebebine ilişkin konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "İnsan kaynaklı ya da sabotajdan kaynaklı yangınımız yok. Hem Ödemiş hem Çeşme hem Seferihisar hem de Foça'daki yangınımız, elektrik hatlarından kaynaklı olarak çıkmış durumda" dedi.

İzmir yangını neden çıktı? 4 Temmuz Buca Ödemiş ve Çeşme yangınlarından son durum - 6. Resim

4 TEMMUZ BUCA ÖDEMİŞ VE ÇEŞME YANGINLARINDAN SON DURUM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 4 Temmuz sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Çeşme yangınının "tamamen kontrol altına alındığını" duyurdu.

Bakan Yumaklı Ödemiş ve Buca ilçelerindeki yangınlara müdahalenin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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