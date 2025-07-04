52 bin dönümü kül etti, iki şehre yayıldı! Madre Yangını devam ediyor
Türkiye'nin yangınla mücadelesi devam ederken dünyanın pek çok yerinde de dikkat çeken orman yangınları meydana geldi. ABD'de başlayan 'Madre Yangını' günlerdir devam ediyor. Söndürme çalışmaları devam ederken yangının 52 bin dönümü kül ettiği açıklandı.
Kaliforniya'daki Madre Yangını, San Luis Obispo ve Santa Barbara ilçelerinde 52 bin dönümden fazla alanı kavurdu.
Yangınla mücadele çalışmaları devam ederken tahliye ve yol kapatmaları da başladı.
Yetkililer yangının %10 oranında kontrol altına alındığını ve ekiplerin kırsal alanlara yayılmasını yavaşlatmak için gece gündüz çalıştığını söyledi.
Yangın dün 35 bin dönüme bir anda yayılmıştı:
Yangının yolundaki birkaç topluluk için tahliye emirleri verilirken, yangının yakınlığı sebebiyle yakınlardaki otoyolların bazı bölümleri kapatıldı.
MADRE YANGINI
Yangının çok geniş bir alana yayılması söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.
Rüzgarla birlikte hızla ilerleyen yangının şehir merkezlerine inmemesi için mücadele veriliyor.
İşte Madre Yangını'ndan fotoğraflar: