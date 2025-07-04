52 bin dönümü kül etti, iki şehre yayıldı! Madre Yangını devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı 4 Temmuz 2025 10:48 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 11:18 - Güncelleme:

Türkiye'nin yangınla mücadelesi devam ederken dünyanın pek çok yerinde de dikkat çeken orman yangınları meydana geldi. ABD'de başlayan 'Madre Yangını' günlerdir devam ediyor. Söndürme çalışmaları devam ederken yangının 52 bin dönümü kül ettiği açıklandı.

Kaliforniya'daki Madre Yangını, San Luis Obispo ve Santa Barbara ilçelerinde 52 bin dönümden fazla alanı kavurdu. Yangınla mücadele çalışmaları devam ederken tahliye ve yol kapatmaları da başladı. Yetkililer yangının %10 oranında kontrol altına alındığını ve ekiplerin kırsal alanlara yayılmasını yavaşlatmak için gece gündüz çalıştığını söyledi. Yangın dün 35 bin dönüme bir anda yayılmıştı: Yangın sebebiyle kapatılan CA-Highway166 otoyolu Yangının yolundaki birkaç topluluk için tahliye emirleri verilirken, yangının yakınlığı sebebiyle yakınlardaki otoyolların bazı bölümleri kapatıldı. İlgili Haber Isı Kubbesi dünyayı yakıyor! Kırmızı alarm verildi, hafta sonu Türkiye'ye geliyor Yangın 3. gününde, alevler yerleşim yerinde: Korku filmi gibi! Ödemiş tarihinin en büyük felaketi Türkiye'nin kaç tane yangın söndürme uçağı var? MADRE YANGINI Yangının çok geniş bir alana yayılması söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Rüzgarla birlikte hızla ilerleyen yangının şehir merkezlerine inmemesi için mücadele veriliyor. İşte Madre Yangını'ndan fotoğraflar:

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Ali Tüfekçi