Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 52 bin dönümü kül etti, iki şehre yayıldı! Madre Yangını devam ediyor

52 bin dönümü kül etti, iki şehre yayıldı! Madre Yangını devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin yangınla mücadelesi devam ederken dünyanın pek çok yerinde de dikkat çeken orman yangınları meydana geldi. ABD'de başlayan 'Madre Yangını' günlerdir devam ediyor. Söndürme çalışmaları devam ederken yangının 52 bin dönümü kül ettiği açıklandı.

Kaliforniya'daki Madre Yangını, San Luis Obispo ve Santa Barbara ilçelerinde 52 bin dönümden fazla alanı kavurdu.

Yangınla mücadele çalışmaları devam ederken tahliye ve yol kapatmaları da başladı.

Yetkililer yangının %10 oranında kontrol altına alındığını ve ekiplerin kırsal alanlara yayılmasını yavaşlatmak için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Yangın dün 35 bin dönüme bir anda yayılmıştı:

52 bin dönümü kül etti, üç şehre yayıldı! Madre Yangını devam ediyor - 1. Resim
Yangın sebebiyle kapatılan CA-Highway166 otoyolu

Yangının yolundaki birkaç topluluk için tahliye emirleri verilirken, yangının yakınlığı sebebiyle yakınlardaki otoyolların bazı bölümleri kapatıldı.

MADRE YANGINI

Yangının çok geniş bir alana yayılması söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. 

Rüzgarla birlikte hızla ilerleyen yangının şehir merkezlerine inmemesi için mücadele veriliyor.

İşte Madre Yangını'ndan fotoğraflar:

52 bin dönümü kül etti, üç şehre yayıldı! Madre Yangını devam ediyor - 1. Resim

52 bin dönümü kül etti, üç şehre yayıldı! Madre Yangını devam ediyor - 2. Resim

52 bin dönümü kül etti, üç şehre yayıldı! Madre Yangını devam ediyor - 3. Resim

52 bin dönümü kül etti, üç şehre yayıldı! Madre Yangını devam ediyor - 4. Resim

52 bin dönümü kül etti, üç şehre yayıldı! Madre Yangını devam ediyor - 5. Resim

52 bin dönümü kül etti, üç şehre yayıldı! Madre Yangını devam ediyor - 6. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ordu'da sıcak saatler! Tersanedeki dev gemi alev alev yandıEkrem İmamoğlu'na "sahte diploma" iddianamesi! İstenen ceza belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsviçre’de F-35 fiyaskosu: Masraf oyunu ifşa oldu, “Kandırıldık” dediler! - Dünyaİsviçre’de F-35 fiyaskosuThe Economist manşetine taşıdı: Türkiye Trump’la yeni döneme giriyor! - Dünya"Türkiye Trump’la yeni döneme giriyor!"Türkiye’nin deniz yetki hamlesi Mısır’ı çaresiz bıraktı! ABD'den yardım dilendiler - DünyaMısır Türkiye’ye karşı ABD’ye sığındı!Kimse ne olduğunu anlamadı: Kuzey Koreli sivil Güney’e geçti! - DünyaAskeri sınırda sürpriz hareket!Kriz büyüdü, ABD harekete geçti! En üst düzey diplomat geri çağrıldı - DünyaKriz büyüdü, ABD harekete geçti!Gazze krizini Erdoğan çözer! Normalleşmede Ankara özel bir misyon üstlenecek - DünyaGazze krizini Erdoğan çözer!
Sonraki Haber Yükleniyor...