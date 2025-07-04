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İzmir yangını söndürüldü mü? Orman yangınları son dakika gelişmeleri takip ediliyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir yangını söndürüldü mü? Orman yangınları son dakika gelişmeleri takip ediliyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir yangını ekiplerin yoğun çabalarına rağmen kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Çeşme, Ödemiş ve Buca ilçelerinde etkili olan alevler hem doğaya, hem yerleşim yerlerine hem de canlılara büyük zarar verdi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangınlar, gece boyunca hem havadan hem de karadan sürdürülen müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İzmir yangını söndürüldü mü merak edilirken son dakika yangın gelişmeleri de kamuoyunun gündeminde.

İzmir yangını hala devam ediyor. Yangının yayılması nedeniyle çok sayıda mahalle boşaltıldı. Vatandaşlar, hayvanlarını kamyonlara ve traktörlere yükleyerek bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Peki, İzmir yangını söndürüldü mü, İzmir yangın son dakika gelişmeleri neler, yangınlar söndü mü?

İzmir yangını söndürüldü mü? Orman yangınları son dakika gelişmeleri takip ediliyor! - 1. Resim

İZMİR YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir’de Çeşme, Buca ve Ödemiş ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili söndürme çalışmaları, havadan ve karadan tüm yoğunluğuyla sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle birçok mahallede tahliyeler gerçekleştirilirken, bazı bölgelerde ciddi hasarlar meydana geldi.

İzmir yangını söndürüldü mü? Orman yangınları son dakika gelişmeleri takip ediliyor! - 2. Resim

Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınması zorlaşan yangınların büyük bir kısmı sınırlandırılsa bile tamamen söndürüldüğüne dair resmi bir açıklama hala yapılmadı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor ve yangınların tam anlamıyla kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

İzmir yangını söndürüldü mü? Orman yangınları son dakika gelişmeleri takip ediliyor! - 3. Resim

İZMİR YANGIN SON DAKİKA GELİŞMELERİ

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Tosunlar Mahallesi’nde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı ve birçok mahalleye sıçradı. Yangın Suçıktı Mahallesi’nde bulunan 81 yaşındaki yatalak İbrahim Erkan’ın evine ulaştı ve yaşlı adam hayatını kaybetti.

İzmir yangını söndürüldü mü? Orman yangınları son dakika gelişmeleri takip ediliyor! - 4. Resim

Aynı yangında görev yapan orman işçisi İbrahim Demir de alevlerle mücadele ederken şehit oldu. Yangın nedeniyle Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy, Karadoğan ve Köseler mahallelerinde çok sayıda ev, ahır, zeytinlik ve tarım alanı zarar gördü.

Vatandaşlar hayvanlarını kamyonlarla tahliye ederken, evlerini ve eşyalarını da güvenli alanlara taşımaya çalıştı. Ekipler hava araçlarının da desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

İzmir yangını söndürüldü mü? Orman yangınları son dakika gelişmeleri takip ediliyor! - 5. Resim

ÇEŞME, BUCA, ÖDEMİŞ YANGIN SON DURUM

Çeşme’nin Ildır Mahallesi’nde tarım alanında başlayan yangın, gece saatlerinde ormanlık alana sıçradı. Üç mahallenin boşaltıldığı bölgede alevlerin evlere ulaşmaması için karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Buca ilçesindeki Zafer Mahallesi’nde çıkan orman yangınının ise inşaat çalışmasında kullanılan spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı belirlendi.

İzmir yangını söndürüldü mü? Orman yangınları son dakika gelişmeleri takip ediliyor! - 6. Resim

Yangın nedeniyle İzmir-Aydın Otoyolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kısıkköy bölgesindeki mobilya atölyeleri ve yakındaki akaryakıt istasyonu tehdit altındayken, ekiplerin yoğun çalışmasıyla daha büyük bir facia önlendi.

Buca’daki yangında 2 şüpheli gözaltına alındı. Hem Buca’da hem de diğer bölgelerde, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün uçak ve helikopter destekli çalışmaları gün boyu devam ediyor. Yangınlar yerleşim yerlerine olan tehdidini sürdürürken, yetkililer dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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