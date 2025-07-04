Başta İzmir olmak üzere son günlerde orman yangınlarının yıkıcı etkisi gözler önüne serildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Geniş alanlara yayılan orman yangınları kamuoyunun gündemine Türkiye'nin kaç tane yangın söndürme uçağı var sorusunu taşıyor.

Yaz ayları, artan sıcaklıklar ve şiddetli rüzgarlar çıkan yangınların daha geniş alanlara yayılmasına neden oluyor. Karadan yapılan müdahalelerin önemi kadar havadan yapılan müdahaleler ve yangın söndürme uçaklarının kapasitesi de büyük önem taşıyor. Yangın için özel olarak geliştirilen hava araçlarının gereksinimi vurgulanırken Türkiye'de kaç tane yangın söndürme uçağı var gündeme geldi.

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VAR?

Son dönemlerde artan yangınlar yangın söndürme uçaklarını ve Türkiye'nin yangın söndürme filosuna dikkat çekti. Yangın söndürme uçaklarının kaç ton su aldıklarının taşıdığı önem kadar Türkiye'deki yangın söndürme uçaklarının sayısı ise gündeme geliyor.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 3 Mayıs 2023'te TUSAŞ tarafından üretilen adet Sikorsky T70 tipi yangın söndürme helikopteri, 4 adet Air Tractor model yangın söndürme uçağı ile 1 adet keşif uçağı Orman Genel Müdürlüğü filosuna eklendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 9 Mayıs'taki "2024 yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısı"nda envanter hakkında bilgi vermişti.

184'ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulesi ve 14 insansız hava aracı ile ormanların 7 gün 24 saat gözetlendiğini belirterek rezerv güçlerle birlikte 2024 yılında 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 1649 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 453 ilk müdahale aracı ve 821 iş makinesi bulunuyor.

CL-215/415 tipi uçaklar, amfibik uçakar ve çeşitli modellerde helikopterler ile birlikte 80'inin üstünde yangın söndürme uçağı olduğu tahmin ediliyor.