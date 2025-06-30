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Bir yangın da Elazığ'da! Maden'de alevler hızla ilerliyor, bir köy boşaltıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Elazığ, Maden, Yangın, Orman Yangını, Köylüler, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir, Manisa, Muğla, Hatay ve Aydın'da devam eden orman yangınlarının ardından Elazığ'ın Maden ilçesinde de alevler yükseldi. Bir köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

Türkiye'nin ciğerleri alev alev yanıyor! Yüksek sıcaklıkların yanı sıra ihmaller zincirleri ve sabotajların neden olduğu yangınlar nedeniyle ormanlarımızda hayat kül oluyor. Orman kahramanları, İzmir Manisa, Muğla, Hatay ve Aydın'da çıkan yangınları söndürmeye çalışırken, alevler bu kez Elazığ'dan yükseldi.

Maden ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın nedeniyle bir köy boşaltıldı.

Bir yangın da Elazığ'da! Maden'de alevler hızla ilerliyor, bir köy boşaltıldı - 1. Resim

ELAZIĞ MADEN'DE ORMAN YANGINI

Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Aşağı Mastek köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yangın kısa sürede büyüyerek onlarca dönümlük alana yayıldı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye,

Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye Diyarbakır’ın Ergani ilçesinden de destek ekip istendi.

Bir yangın da Elazığ'da! Maden'de alevler hızla ilerliyor, bir köy boşaltıldı - 2. Resim

YANGIN HIZLA İLERLİYOR, BİR KÖY BOŞALTILDI

Öte yandan, fırtına nedeni ile kontrol altına alınamayan yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Çevrede bulunan yerleşim yeri, tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı.

Bölgede yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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