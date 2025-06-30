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Haberler > Yaşam > Diyarbakır'da yangına ağaç dallarıyla müdahale! 500 dönüm kül oldu

Diyarbakır'da yangına ağaç dallarıyla müdahale! 500 dönüm kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Diyarbakır&#039;da yangına ağaç dallarıyla müdahale! 500 dönüm kül oldu
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Havaların ısınmasıyla ülkenin dört bir yanında yangınlar meydana geldi. Diyarbakır'da vatandaşlar ağaç dallarını kopararak yangını söndürmeye çalıştı

Ülkenin dört bir yanında çeşitli nedenlerle orman ve tarla yangınları meydana geldi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Dede Mahallesi ile Hani ilçesinin Gürbüz Mahallesi arasında kalan bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Diyarbakır'da yangına ağaç dallarıyla müdahale! 500 dönüm kül oldu - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

AĞAÇ DALLARINI KOPARIP MÜDAHELE ETTİLER

Yangın, ekipler ve ağaç dallarını koparak yardım eden vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında anız, ormanlık alan ve yaklaşık 500 dönümden fazla biçilmemiş buğday zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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