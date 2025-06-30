Seferihisar'da alevler mahalleye çok yaklaştı! AFAD ve jandarma anons yaptı: "Evlerinizi terk edin"

İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam eden orman yangınında alevler Doğanbey Atatürk Mahallesi’ne yaklaşmaya başladı. AFAD ve Jandarma ekipleri bölgenin tahliye edilmesi için çalışmalarına başladı. Yapılan anonsla evlerini terk eden vatandaşlar yaşadıkları dehşet, panik ve korkuyu anlattı.

Türkiye'nin ciğerleri alev alev yanıyor! Yüksek sıcaklıkların yanı sıra ihmaller zincirleri ve sabotajların neden olduğu yangınlar nedeniyle ormanlarımızda hayat kül oluyor. Orman kahramanları, Manisa, Muğla, Hatay ve Aydın'da çıkan yangınları söndürmeye çalışırken, İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki gündür devam eden yangında bir mahalle daha tahliye edildi.

AFAD ve jandarma ekipleri tarafından anons ve düdüklerle uyarılan mahalle sakinleri, panikle evlerini terk etti.

SEFERİHİSAR'DA ALEVLER MAHALLEYİ TEHDİT EDİYOR

Menderes ilçesi ve Seferihisar ilçesi sınırlarında dün başlayan yangın, ikinci gününde de etkili olmayı sürdürüyor. Şiddetli rüzgarın etkisi ile yerleşim alanlarında da sıçrayan yangın, dün onlarca yazlık evi küle çevirmişti. Bugün de akşam saatlerinde Doğanbey Atatürk Mahallesi’nde bulunan evlere alevler yaklaştı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından anonslarla ve düdüklerle uyarılan mahalle sakinleri panik içerisinde evlerini terk etti.

"ÇOK ALIŞMIŞTIK BURALARA"

Evini tahliye eden vatandaşlardan Necati Karaçalı, "Üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Çok alışmıştık buralara. Ekipler tahliye etmemizi istediler boşaltın dediler şimdi boşaltıyoruz evleri" diye konuştu.

JANDARMA HAYVANLARI DA UNUTMADI

Araçlarına binen vatandaşlar mahalle çıkışında adeta konvoy oluşturdu. Jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri geçişleri güvenli bir şekilde sağladı. Öte yandan jandarma ekipleri evlerde kalan hayvanları da kurtardı.