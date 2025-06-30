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''Yangın çıkaracağım'' dedi, kendini ihbar etti! Sebebi ise şaşkına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat'ta yaşayan bir vatandaş, dolandırıldığı gerekçesiyle jandarmayı arayarak kendine ait tarlayı yakacağını bildirdi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Hacıfakılı köyünde yaşayan Uğur Görgü, jandarmayı arayarak ekili tarlayı ve ormanı yakacağı ihbarında bulundu. Görgü'nün kendi kendini ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

DEVRETTİĞİ TARLALARIN ÜCRETİNİ ALAMADIĞINI İDDİA ETTİ

Görgü, gelen ekiplere satış yaparak devrettiği tarlaların ücretini alamadığını iddia etti. Parasını alamayan Görgü, resmi mercilere başvursa da sonuç alamadığını ileri sürüp tarlaları ateşe vereceğini söyledi.

''Yangın çıkaracağım'' dedi, kendini ihbar etti! Sebebi ise şaşkına çevirdi - 1. Resim

''BU ADAM LAFTAN ANLAMIYOR''

Görgü, dolandırıldığını ve kendisine ait tarlayı ekip biçemediğini belirtip, "Bu araziyi yıllardır ekip biçemiyorum. Husumetlim olan Z.Y. ektirmiyor. Beni köye koymayacağını söylüyor. Köy meydanında ormancıların arasında dövmeye kalktı. Ben de kendimi ihbar ettim. Orman muhafaza memuru arkadaşlar buradalar. Hiçbir şekilde sıkıntı çıkmasını istemiyorum ama bu adam laftan anlamıyor. Aramızda husumet çıkacak" dedi.

''Yangın çıkaracağım'' dedi, kendini ihbar etti! Sebebi ise şaşkına çevirdi - 2. Resim

''HER YERE BAŞVURDUM AMA…''

Resmi makamlara müracaat ettiğini ancak sonuç alamadığını ifade eden Görgü, "Gerekli tüm ihbarları yaptım ama bir netice alamadım. Ben de buna mecbur kaldım. Ormana zarar vermek istemiyorum. Araziye zarar vermek istemiyorum ama başka çarem de kalmadı. Arazi ecdadımın arazisi. Kendi hakkımda hiçbir tasarrufta bulunamadım. Ormana, jandarmaya, kaymakamlığa, savcılığa gittim. Bir netice alamadım. İnsan ne yollara başvuruyor görsünler. Borcumdan dolayı satış yaptık Z.Y. üzerine. O da ödemedi parasını. Bu yüzden davacıyım, şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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