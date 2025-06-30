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Bir garip olay! Önce evini ateşe verdi, sonra yardım için gelen ekiplere saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da, kaldığı metruk evi ateşe veren bir kadın, yangın yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini taş yağmuruna tuttu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi araç muayene istasyonu yakınlarında ismi öğrenilemeyen ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen kadın şahıs, kalmış olduğu metruk evi ateşle verdi. 

EKİPLERE TAŞLA SALDIRDI

Alevlerin yükselmesiyle beraber ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipler, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliği alıp yangına müdahale etmek istediği esnada kadın şahsın taşlı saldırısına uğradı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Ekiplere zor anlar yaşatan kadın şahsı ikna etmek için ekipler yoğun çaba sarf etti. Yapılan ikna çalışmaları sonuçsuz kalınca kadın şahıs, polis ekiplerince yakalanarak polis aracına konuldu. Kadın şahsın yakalanmasının ardından ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında kadın şahıs polis merkezine götürülürken ekipler de olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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