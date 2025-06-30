Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İhbar üzerine gidilen evde korkunç manzara! Günlerce annesinin cesediyle kaldı

İhbar üzerine gidilen evde korkunç manzara! Günlerce annesinin cesediyle kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İhbar üzerine gidilen evde korkunç manzara! Günlerce annesinin cesediyle kaldı
İhbar, Arizona, Bebek, Anne, Ölüm, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Arizona eyaletinde annesinin hayatını kaybetmesinin ardından evde günlerce yalnız kalan bir bebek polisin tespitiyle kurtarıldı. 

Kan donduran olay, ABD’nin Arizona eyaletinin Phoenix kentinde mayıs ayında yaşandı. Bir bebeğin annesinin ölümünün ardından evde günlerce yalnız kaldığı tespit edildi. 

İhbar üzerine gidilen evde korkunç manzara! Günlerce annesinin cesediyle kaldı - 1. Resim

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER

CBS News’e konuşan yetkililer, 14 Mayıs’ta bir komşunun, yeni doğum yapan kadından uzun süre haber alamayınca polise ihbarda bulunduğunu aktardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kadını dairenin içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri kadının evinde hayatını kaybettiğini tespit etti. 

ÖLÜMÜN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Evin içinde inceleme yapan memurlar, yatağında yatan bebeği fark etti. Gözle görülür bir biçimde zayıflamış, açlık ve susuzluk nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veren bebek, polis ekiplerince zamanında yapılan müdahale sayesinde ölümün eşiğinden döndü.

İhbar üzerine gidilen evde korkunç manzara! Günlerce annesinin cesediyle kaldı - 2. Resim

Talihsiz bebek hızlıca hastaneye kaldırılırken bebeğin iyileşmesinin beklendiği kaydedildi. Annenin cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AÖF yaz okulu kayıt ekranı! Yaz okulu kaydı nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?İhracat ithalatı karşılayamadı! Dış ticarette milyarlarca dolarlık açık
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'tan sürpriz Çin ziyareti! Aldığı davet herkesi şaşırttı - DünyaTrump'tan sürpriz Çin ziyareti!Doktorlar bile şaştı! Yuttuğu balık kılçığı boynunu delip geçti - DünyaYuttuğu kılçık boynunu delip geçtiTrump’ın resti sonuç verdi! Kanada dijital vergiyi iptal etti, Ticaret görüşmeleri yeniden başlıyor - DünyaTrump’ın resti sonuç verdi!Parkta oynayan çocukların üzerine devrildi! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı - DünyaParkta çocukların üzerine devrildi: Acı gerçek ortaya çıktıYunanistan engellemeye çalıştı! Almanya ve İngiltere’den Türkiye’nin Eurofighter teklifine tam destek - DünyaYunanistan'ı çıldırtacak anlaşma!ABD'de yangına müdahale eden itfaiyecilere ateş açıldı! 2 personel öldü - DünyaABD'de itfaiyecilere ateş açıldı! 2 personel öldü
Sonraki Haber Yükleniyor...