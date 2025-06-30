İhbar üzerine gidilen evde korkunç manzara! Günlerce annesinin cesediyle kaldı
ABD’nin Arizona eyaletinde annesinin hayatını kaybetmesinin ardından evde günlerce yalnız kalan bir bebek polisin tespitiyle kurtarıldı.
Kan donduran olay, ABD’nin Arizona eyaletinin Phoenix kentinde mayıs ayında yaşandı. Bir bebeğin annesinin ölümünün ardından evde günlerce yalnız kaldığı tespit edildi.
İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER
CBS News’e konuşan yetkililer, 14 Mayıs’ta bir komşunun, yeni doğum yapan kadından uzun süre haber alamayınca polise ihbarda bulunduğunu aktardı.
ÖLÜMÜN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ
Evin içinde inceleme yapan memurlar, yatağında yatan bebeği fark etti. Gözle görülür bir biçimde zayıflamış, açlık ve susuzluk nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veren bebek, polis ekiplerince zamanında yapılan müdahale sayesinde ölümün eşiğinden döndü.
Talihsiz bebek hızlıca hastaneye kaldırılırken bebeğin iyileşmesinin beklendiği kaydedildi. Annenin cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.